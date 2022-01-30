Süper Lig 24. hafta maçları ne zaman? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
Süper Lig’de devre arasın girildi. Devre arasında takımlar transferlerini gerçekleştirirken, futbolseverler de Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağını Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper Lig 24. hafta maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? sorlarının soruyor. İşte Süper Lig maç tarihleri…
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig maçları ne zaman? Bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri nedeniyle 1 hafta süreyle ertelendi. Peki Süper Lig 24. hafta maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig 24. hafta maçları 4 Şubat Cuma günü Konyaspor-Giresunspor ve Kayesrispor ile Hatayspor maçıyla başlayacak. İşte Süper Lig 24. hafta maç programı.
Süper Lig 24. hafta maç programı
4 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar hangi maçlar var?
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
Süper Lig 25. hafta maçları ne zaman?
11 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 Altay-Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor
13 Şubat Pazar kimin maçı var?
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi maç saat kaçta?
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş
26. hafta maç programı
18 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi maç saatleri
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay
20 Şubat Pazar kimin maçı var?
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Göztepe-Galatasaray