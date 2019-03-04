Süper Lig 24. hafta maç sonuçları | Süper Lig puan durumu Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi. Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı. Lider Medipol Başakşehir'de Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve haftayı kayıpsız kapattı. Öte yandan, İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı da 2-2 berabere bitti. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig 24. hafta puan durumu nasıl oldu? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi. Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı. Lider Medipol Başakşehir'de Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve haftayı kayıpsız kapattı. Öte yandan, İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı da 2-2 berabere bitti. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig 24. hafta puan durumu nasıl oldu? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve puan durumu... Süper Lig 24. hafta maç sonuçları 1 Mart Cuma 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4 2 Mart Cumartesi 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2 3 Mart Pazar 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1 4 Mart Pazartesi 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar) Süper Lig 24. hafta puan durumu

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