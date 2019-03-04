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Süper Lig 24. hafta maç sonuçları | Süper Lig puan durumu

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi. Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı. Lider Medipol Başakşehir'de Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve haftayı kayıpsız kapattı. Öte yandan, İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı da 2-2 berabere bitti. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig 24. hafta puan durumu nasıl oldu? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

04 Mart 2019 Pazartesi 16:05
Süper Lig 24. hafta maç sonuçları | Süper Lig puan durumu

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi. Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı. Lider Medipol Başakşehir'de Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve haftayı kayıpsız kapattı. Öte yandan, İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı da 2-2 berabere bitti. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig 24. hafta puan durumu nasıl oldu? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

1 Mart Cuma

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1

4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

Süper Lig 24. hafta puan durumu

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:05
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
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  24. Başakşehir puan durumu

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