Süper Lig 24. hafta maç sonuçları | Süper Lig puan durumu
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi. Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı. Lider Medipol Başakşehir'de Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve haftayı kayıpsız kapattı. Öte yandan, İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı da 2-2 berabere bitti. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig 24. hafta puan durumu nasıl oldu? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve puan durumu...04 Mart 2019 Pazartesi 16:05
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi. Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı. Lider Medipol Başakşehir'de Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve haftayı kayıpsız kapattı. Öte yandan, İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı da 2-2 berabere bitti. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig 24. hafta puan durumu nasıl oldu? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve puan durumu...
Süper Lig 24. hafta maç sonuçları
1 Mart Cuma
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4
2 Mart Cumartesi
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2
3 Mart Pazar
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1
4 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)
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