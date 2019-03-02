Süper Lig 24 hafta maç sonuçları Süper Lig puan durumu

Futbolseverler Süper Lig 24. Haftanın maç sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Ligin 24. haftasında Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını, konuk takım 4-2 kazanmasını bildi. Bugün Bursaspor Sivasspor, Kayserispor Beşiktaş, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Süper Lig 24 hafta maç son dakika sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz.

Süper Lig 24. hafta maç fisktürü

Antalyaspor-MKE Ankaragücü maç özeti

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. 2. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Amilton'un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mevlüt Erdinç, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mevlüt Erdinç'in vuruşunda, Altay Bayındır topa müdahale ederek gole izin vermedi.

19. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında, ön direkteki Chico'nun kafa vuruşunda, arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

21. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orgill'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan filelerle buluştu: 1-1

26. dakikada MKE Ankaragücü mücadelede öne geçti. Konuk takımın ani gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Boyd, topu kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağa çizgi üzerinde dokunan Orgill, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2

30. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde aldığı topla iki savunma oyuncusunu geçen Nazım Sangare'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından filelerle buluştu: 2-2

41. dakikada MKE Ankaragücü maçta yeniden öne geçti. Pinto'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boyd'un arka direğe ortasında Orgill, kafayla topu filelere yolladı: 2-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

48. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Diego'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in vuruşunda, meşin yuvarlak defansın da müdahalesiyle kale direğinin yanından kornere gitti.

75. dakikada ceza sahası sol çaprazından Doukara'nın ortasında penaltı noktası civarında Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

90+2. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

90+6. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou'nun içeriye çevirdiği topla buluşan Boyd, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-4 . Karşılaşma, konuk takımın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig puan durumu

“Maçı kaybetmek istemiyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahalarında Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sarı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi eleyerek yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını aktaran Bulut, "Göztepe'yle oynadığımız kupa maçında eksik olmamıza rağmen 120 dakika boyunca sahada olan futbolcularım en iyi mücadeleyi verdi. 'Biz final oynamak istiyoruz.' dedik, inşallah bu sene gerçekleşecek. Sadece final değil, kupayı da almak istiyoruz." diye konuştu.

"Galatasaray maçına hazırız"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Galatasaray maçına hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırız. Maçın gidişatına göre hareket edeceğiz. Tek odaklandığımız nokta, kazanmak olacak." dedi.