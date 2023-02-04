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Spor Süper Lig 23. Hafta Programı
Spor

Süper Lig 23. Hafta Programı

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi 4 Şubat Cumartesi günü oynanacak üç maçla başlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 08:58:00 -
Süper Lig 23. Hafta Programı

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi 4 Şubat Cumartesi günü oynanacak üç maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

5 Şubat Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler

6 Şubat Pazartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

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