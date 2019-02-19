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Süper Lig 22. hafta maç sonuçları puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın açılış maçında ise Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı ve zorlu mücadeleyi 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Lider Başakşehir ise Antalya deplasmanından kayıpsız döndü. İşte Süper Lig'de 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...

19 Şubat 2019 Salı 01:54
Süper Lig 22. hafta maç sonuçları puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın açılış maçında ise Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı ve zorlu mücadeleyi 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Lider Başakşehir ise Antalya deplasmanından kayıpsız döndü. İşte Süper Lig'de 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...

Süper Lig 22. hafta maç sonuçları

Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş

Akhisarspor 0-0 Ankaragücü

Bursaspor 0-2 Çaykur Rizespor

Fenerbahçe 1-1 Konyaspor

Erzurumspor 4-2 Sivasspor

Trabzonspor 0-2 Alanyaspor

Kayserispor 2-1 Göztepe

Kasımpaşa 1-4 Galatasaray

Antalyaspor 0-1 Başakşehir

Süper Lig 22. hafta puan durumu

1-Başakşehir 21 48

2-Galatasaray 22 42

3-Beşiktaş 22 39

4-Yeni Malatya 22 34

5-Konyaspor 22 34

6-Trabzonspor 22 33

7-Sivasspor 22 31

8-Kasımpaşa 22 29

9-Antalyaspor 21 29 (1 Maç eksik)

10-Alanyaspor 22 28

11-Kayserispor 22 28

12-Ç. Rizespor 22 25

13-Göztepe 22 25

14-Bursaspor 22 24

15-Fenerbahçe 22 24

16-Ankaragücü 22 24

17-BB Erzurum 22 21

18-Akhisarspor 22 18

Süper Lig 23. hafta maç programı

Alanyaspor - Kasımpaşa

Göztepe - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Malatyaspor

Sivasspor - Antalyaspor

Ankaragücü - Erzurumspor

Galatasaray - Akhisarspor

Konyaspor - Kayserispor

Beşiktaş - Fenerbahçe

Başakşehir - Bursaspor

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 01:54
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