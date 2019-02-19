Süper Lig 22. hafta maç sonuçları puan durumu Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın açılış maçında ise Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı ve zorlu mücadeleyi 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Lider Başakşehir ise Antalya deplasmanından kayıpsız döndü. İşte Süper Lig'de 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın açılış maçında ise Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı ve zorlu mücadeleyi 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Lider Başakşehir ise Antalya deplasmanından kayıpsız döndü. İşte Süper Lig'de 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu... Süper Lig 22. hafta maç sonuçları Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş Akhisarspor 0-0 Ankaragücü Bursaspor 0-2 Çaykur Rizespor Fenerbahçe 1-1 Konyaspor Erzurumspor 4-2 Sivasspor Trabzonspor 0-2 Alanyaspor Kayserispor 2-1 Göztepe Kasımpaşa 1-4 Galatasaray Antalyaspor 0-1 Başakşehir Süper Lig 22. hafta puan durumu 1-Başakşehir 21 48 2-Galatasaray 22 42 3-Beşiktaş 22 39 4-Yeni Malatya 22 34 5-Konyaspor 22 34 6-Trabzonspor 22 33 7-Sivasspor 22 31 8-Kasımpaşa 22 29 9-Antalyaspor 21 29 (1 Maç eksik) 10-Alanyaspor 22 28 11-Kayserispor 22 28 12-Ç. Rizespor 22 25 13-Göztepe 22 25 14-Bursaspor 22 24 15-Fenerbahçe 22 24 16-Ankaragücü 22 24 17-BB Erzurum 22 21 18-Akhisarspor 22 18 Süper Lig 23. hafta maç programı Alanyaspor - Kasımpaşa Göztepe - Trabzonspor Çaykur Rizespor - Malatyaspor Sivasspor - Antalyaspor Ankaragücü - Erzurumspor Galatasaray - Akhisarspor Konyaspor - Kayserispor Beşiktaş - Fenerbahçe Başakşehir - Bursaspor

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