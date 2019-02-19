Süper Lig 22. hafta maç sonuçları puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın açılış maçında ise Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı ve zorlu mücadeleyi 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Lider Başakşehir ise Antalya deplasmanından kayıpsız döndü. İşte Süper Lig'de 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...19 Şubat 2019 Salı 01:54
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın açılış maçında ise Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı ve zorlu mücadeleyi 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Lider Başakşehir ise Antalya deplasmanından kayıpsız döndü. İşte Süper Lig'de 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...
Süper Lig 22. hafta maç sonuçları
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
Akhisarspor 0-0 Ankaragücü
Bursaspor 0-2 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 1-1 Konyaspor
Erzurumspor 4-2 Sivasspor
Trabzonspor 0-2 Alanyaspor
Kayserispor 2-1 Göztepe
Kasımpaşa 1-4 Galatasaray
Antalyaspor 0-1 Başakşehir
Süper Lig 22. hafta puan durumu
1-Başakşehir 21 48
2-Galatasaray 22 42
3-Beşiktaş 22 39
4-Yeni Malatya 22 34
5-Konyaspor 22 34
6-Trabzonspor 22 33
7-Sivasspor 22 31
8-Kasımpaşa 22 29
9-Antalyaspor 21 29 (1 Maç eksik)
10-Alanyaspor 22 28
11-Kayserispor 22 28
12-Ç. Rizespor 22 25
13-Göztepe 22 25
14-Bursaspor 22 24
15-Fenerbahçe 22 24
16-Ankaragücü 22 24
17-BB Erzurum 22 21
18-Akhisarspor 22 18
Süper Lig 23. hafta maç programı
Alanyaspor - Kasımpaşa
Göztepe - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Malatyaspor
Sivasspor - Antalyaspor
Ankaragücü - Erzurumspor
Galatasaray - Akhisarspor
Konyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Başakşehir - Bursaspor
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