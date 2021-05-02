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Spor Süper Lig 2021 hangi tarihte sona erecek?
Spor

Süper Lig 2021 hangi tarihte sona erecek?

Süper Lig’de son haftalara girilirken büyük heyecan yaşanıyor. Lig’in bitimine son 3 hafta kala Beşiktaş, büyük bir avantajla liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek 2021? Süper Lig 2021 hangi tarihte sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 02:22:00 -
Süper Lig 2021 hangi tarihte sona erecek?

Bu yıl Süper Lig, EURO 2020 nedeniyle erken sona erecek. 39. Hafta maçları oynanan Lig’de son 3 haftaya girilecek. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek 2021? Süper Lig 2021 hangi tarihte sona erecek? 

Süper Lig ne zaman bitecek 2021?

Süper Lig’de son 3 haftanın maçları şu şekilde;

39. hafta maçları;

1 Mayıs Cumartesi:

20.30 Beşiktaş 7-0 Atakaş Hatayspor

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.

40. hafta maçları;

8 Mayıs Cumartesi:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Galatasaray-Beşiktaş

41. hafta maçları;

11 Mayıs Salı:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

Gaziantep-Çaykur Rizespor

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği-Göztepe

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

42. hafta maçları;

15 Mayıs Cumartesi:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

Atakaş Hatayspor-Gaziantep

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Beşiktaş

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor

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