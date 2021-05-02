Süper Lig 2021 hangi tarihte sona erecek?
Süper Lig’de son haftalara girilirken büyük heyecan yaşanıyor. Lig’in bitimine son 3 hafta kala Beşiktaş, büyük bir avantajla liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek 2021? Süper Lig 2021 hangi tarihte sona erecek?
Bu yıl Süper Lig, EURO 2020 nedeniyle erken sona erecek. 39. Hafta maçları oynanan Lig’de son 3 haftaya girilecek. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek 2021? Süper Lig 2021 hangi tarihte sona erecek?
Süper Lig ne zaman bitecek 2021?
Süper Lig’de son 3 haftanın maçları şu şekilde;
39. hafta maçları;
1 Mayıs Cumartesi:
20.30 Beşiktaş 7-0 Atakaş Hatayspor
2 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray
3 Mayıs Pazartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor
Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.
40. hafta maçları;
8 Mayıs Cumartesi:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
Galatasaray-Beşiktaş
41. hafta maçları;
11 Mayıs Salı:
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
Gaziantep-Çaykur Rizespor
Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor
Gençlerbirliği-Göztepe
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
Beşiktaş-Fatih Karagümrük
42. hafta maçları;
15 Mayıs Cumartesi:
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
Atakaş Hatayspor-Gaziantep
Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Beşiktaş
Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe
Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor