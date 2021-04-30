Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu’nun düzenlediği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Bunun futbolseverler, Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamış olacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde, TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde bitecek.