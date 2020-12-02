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Spor Süper Lig 11. hafta oynanacak mı? | Süper Lig 11. hafta programı
Spor

Süper Lig 11. hafta oynanacak mı? | Süper Lig 11. hafta programı

Süper Lig ertelenecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Mart ila haziran ayları arasında salgın sebebiyle futbol müsabakaları ertelenmişti. Alınan yeni kararların ardından benzer bir uygulamanın tekrarlanıp tekrarlanmayacağı merak ediliyor. Süper Lig ertelenecek mi? | Süper Lig 11. hafta maçları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:52:00 -
Süper Lig 11. hafta oynanacak mı? | Süper Lig 11. hafta programı

Süper Lig erteleniyor mu? | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları getirildi. Pek çok işletme kapatıldı. Peki, ligler ertelenecek mi?

Süper Lig 11. hafta oynanacak mı? | Süper Lig 11. hafta programı

Futbol müsabakalarının erteleneceğine yönelik bir açıklama bulunmuyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar arasında sporcular ve idareciler de yer alıyor. Süper Lig’de 11. hafta  Cuma günü oynanacak Beşiktaş Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

Süper Lig 11. hafta

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

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