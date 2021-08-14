Süper Lig 1. hafta pazar maçları | Bugün hangi maçlar var?
Süper Lig programı | 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Fubolseverler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? Süper Lig pazar günü programı
Süper Lig’de sezon başladı. Futbolseverler, haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Süper Lig 1. hafta pazar maçları | Bugün hangi maçlar var?
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır
21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar
Süper Lig 2. hafta
20 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor -Vavacars Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep Fk-Beşiktaş
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay
22 Ağustos Pazar
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir Fk
21.45 Fenerbahçe-Fraport Tav Antalyaspor
21.45 Göztepe- Yeni Malatyaspor
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor