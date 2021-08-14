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Spor Süper Lig 1. hafta pazar maçları | Bugün hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig 1. hafta pazar maçları | Bugün hangi maçlar var?

Süper Lig programı | 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Fubolseverler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? Süper Lig pazar günü programı

Yeniakit Publisher
2021-08-14 13:01:00 -
Süper Lig 1. hafta pazar maçları | Bugün hangi maçlar var?

Süper Lig’de sezon başladı. Futbolseverler, haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Süper Lig 1. hafta pazar maçları | Bugün hangi maçlar var?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır

21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

Süper Lig 2. hafta

20 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor -Vavacars Fatih Karagümrük

21.45 Gaziantep Fk-Beşiktaş

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay

22 Ağustos Pazar

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir Fk

21.45 Fenerbahçe-Fraport Tav Antalyaspor

21.45 Göztepe- Yeni Malatyaspor

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

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