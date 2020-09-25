Süper Kupa'nın sahibi belli oldu
İspanyol ekibi Sevilla ve Alman devi Bayern Münih Süper Kupa finalinde normal sürede 1-1 berabere kalırken uzatmalarda Bayern Münih 2-1'lik skorla Sevilla'yı mağlup ederek, Süper Kupa'nın sahibi olmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Süper Kupa'yı kazanabilmek için mücadele etti. Maçta 13. dakikaya gelindiğinde Ocampos'un golü ile İspanyol ekibi 1-0 öne geçti. Alman devi 34. dakikada Goretzka ile durumu eşitledi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında iki takım da gol kaydedemedi. uzatmalarda 104. dakikaya gelindiğinde Javi Martinez'in golüyle Bayern Münih, Sevilla'yı 2-1 mağlup edip Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı.