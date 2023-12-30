Süper Kupa’da sıcak gelişme Arabistan açıklama yaptı! GS ve FB yaptıkları anlaşmaya uymadı
Süper Kupa maçının organizatörü Riyadh Season'dan açıklama! Süper Kupa maçının organizatörü Suudi Arabistan devletine bağlı Riyadh Season, karşılaşmanın iptalinden sonra açıklama yaptı. Açıklamada, "Anlaşmaya rağmen iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Karşılaşmanın organizatörü olan Suudi Arabistan devletine bağlı Riyadh Season, yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya varmıştık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı" ifadelerine verildi.
RİYADH SEASON'DAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI;
"Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır.
Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk; özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri...
"TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARININ SERGİLENMESİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDIK"
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık.
Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."
TFF FİNAL MAÇININ ERTELENDİĞİNİ DUYURMUŞTU
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.
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