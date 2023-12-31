Süper Kupa rezaleti hangi ‘koç’u kurban edecek? Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde: O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir

Türkiye'nin gündemine oturan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaline ilişkin dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Dün ‘Cumhuriyet ilkeleri Atatürk duruşu’ diyerek takımı sahaya çıkartmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 Kasım'da bugünü işaret eden bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan açıklamada, "O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir" denilmişti.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalini işaret eden 28 Kasım tarihli 'duruş' açıklaması tartışmalara neden oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali üzerinden yaşananların baş sorumlusunun kim olduğu merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere gazeteci Fatih Altaylı, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un fikri olduğunu iddia etmişti.

Altaylı açıklamasında, "Bu hafta sonu bir restoranda Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli sponsorlarından birinin patronu ile karşılaştım. Yıllardır tanıştığımız için biraz sohbet ettik. Haliyle laf futbola, milli takımın başarısına ve oradan da Suudi Arabistan’da oynanacak kupa finaline geldi. Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi?” dedim. “Ali Koç önermiş” dedi. “Anlamadım” dedim. “Ali Koç’un önerisiymiş” dedi ve anlattı." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Kupa finali oynanamadı

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu iddiaların gölgesinde gittiği Suudi Arabistan'da, Atatürk posteri taşıyan tişörtlerle ve açılacak olan iki pankartla sahaya çıkmasına yetkililer tarafından izin verilmeyince sahaya çıkmadı ve yurda döndü.

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Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde

Dün geceden bu yana Türkiye'nin gündemine oturan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaline ilişkin dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı.

"O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir"

Dün ‘Cumhuriyet ilkeleri Atatürk duruşu’ diyerek takımı sahaya çıkartmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 Kasım'da bugünü işaret eden bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan açıklamada, "O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir" denilmişti.

Süper Finali işaret eden açıklama ve yaşananlar 'duruş' tartışmalarının neyi kast ettiği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'nin 28 Kasım 2023 tarihinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle: