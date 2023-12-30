Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası yapılan skandal paylaşımlara soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ertelenen Süper Kupa finalinin ardından yapılan provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi ertelenmesinin ardından bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
TESPİT EDİLENLER HAKKINDA GEREKLİ ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
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