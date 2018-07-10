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Süper Kupa Finalinde VAR uygulanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, 5 Ağustos'ta Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa Finalinde Video Yardımcı Hakem sisteminin (VAR) uygulanacağını açıkladı.

10 Temmuz 2018 Salı 14:08
Süper Kupa Finalinde VAR uygulanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.

Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.

Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:08
  1. Konya
  2. TFF
  3. Süper Kupa
  4. VAR

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