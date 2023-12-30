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Gündem Süper Kupa finali kararı sonrası FETÖ'cüler ortaya çıktı! Tü sizin suratınıza şimdi de sokak çağrısı yaptılar
Gündem

Süper Kupa finali kararı sonrası FETÖ'cüler ortaya çıktı! Tü sizin suratınıza şimdi de sokak çağrısı yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-12-30 13:21:00 -
Süper Kupa finali kararı sonrası FETÖ'cüler ortaya çıktı! Tü sizin suratınıza şimdi de sokak çağrısı yaptılar

Terör örgütü FETÖ firarisi Emre Uslu, Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin iptali sonrası paylaşımında, 'sokak çağrısı' yaptı.

Terör örgütü FETÖ firarisi Emre Uslu, Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin iptali sonrası paylaşımında, 'sokak çağrısı' yaptı.

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali, iki takımın oyuncuları maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkmasına ve tribünlerde "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazan pankartlara izin verilmedi. İki takım da maça çıkmayı reddederken, Süper Kupa finali iptal oldu.

 

FETÖ'CÜLER RAHAT DURMADI

Terör örgütü FETÖ firarisi Emre Uslu, finalin iptali sonrası paylaşımında, 'sokak çağrısı' yaptı.

"GS-FB maçı Gezi’den bu yana bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir." diyen Uslu, "Arkası gelir umarım" ifadelerini kullandı.
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"ARKASI GELİR UMARIM"

Uslu paylaşımında, "GS-FB maçı Gezi’den buya bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir. Bu direniş sadece Suudilere karşı bir direniş değil onların destekçisi rejime karşı da en büyük direniştir. Arkası gelir umarım.." dedi.

 

"MAÇA ÇIKMAYIN"

Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da maçtan saatler önce 'siyasi kriz' vurgusuyla iki takımın maça çıkmayıp Türkiye'ye dönmesini istemişti. Arslan, "Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadan Türkiye'ye dönmelidir. Bu sıradan bir kriz değil." ifadelerini kullanmıştı.

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