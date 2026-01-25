  • İSTANBUL
Galatasaray'a solak ön libero: Hem de 21 yaşında: Bir genç daha mı?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray'a solak ön libero: Hem de 21 yaşında: Bir genç daha mı?

Galatasaray, Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau konusunda baskısını artırdı. Oyuncu cephesinin de bu transfere çok sıcak baktığı öğrenildi.

#1
Foto - Galatasaray'a solak ön libero: Hem de 21 yaşında: Bir genç daha mı?

Galatasaray'ın ön libero listesinde Ngal'ayel Mukau'nun da bulunduğu öğrenildi. Hatta Sarı-Kırmızılılar bu transfer için baskısını artırdı. Kulübü Lille ile temaslar yoğunlaştı. 21 yaşındaki futbolcunun, Lille ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor...

#2
Foto - Galatasaray'a solak ön libero: Hem de 21 yaşında: Bir genç daha mı?

Sol ayağını kullanan 1.86 boyundaki ön libero, bu sezon Ligue 1'de 14 karşılaşmaya çıktı. Sahada ise 565 dakika kaldı. 1 golü bulunuyor. Ngal'ayel Mukau daha fazla forma süresi almak istiyor. Lille onun için 2024 yazında Mechelen Kulübü'ne 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

#3
Foto - Galatasaray'a solak ön libero: Hem de 21 yaşında: Bir genç daha mı?

Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen Ngal'ayel Mukau için Galatasaray'ın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

#4
Foto - Galatasaray'a solak ön libero: Hem de 21 yaşında: Bir genç daha mı?

Net rakamlar, kulüpler arasındaki görüşmelerin ardından ortaya çıkacak. 21 yaşındaki futbolcunun ciddi bir potansiyeli olduğu düşünülüyor...

