Galatasaray'a solak ön libero: Hem de 21 yaşında: Bir genç daha mı?
Galatasaray, Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau konusunda baskısını artırdı. Oyuncu cephesinin de bu transfere çok sıcak baktığı öğrenildi.
Galatasaray'ın ön libero listesinde Ngal'ayel Mukau'nun da bulunduğu öğrenildi. Hatta Sarı-Kırmızılılar bu transfer için baskısını artırdı. Kulübü Lille ile temaslar yoğunlaştı. 21 yaşındaki futbolcunun, Lille ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor...
Sol ayağını kullanan 1.86 boyundaki ön libero, bu sezon Ligue 1'de 14 karşılaşmaya çıktı. Sahada ise 565 dakika kaldı. 1 golü bulunuyor. Ngal'ayel Mukau daha fazla forma süresi almak istiyor. Lille onun için 2024 yazında Mechelen Kulübü'ne 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen Ngal'ayel Mukau için Galatasaray'ın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.
Net rakamlar, kulüpler arasındaki görüşmelerin ardından ortaya çıkacak. 21 yaşındaki futbolcunun ciddi bir potansiyeli olduğu düşünülüyor...
