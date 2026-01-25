Aynı sayıda malzemenin fiyatını isteyen gidip öğrenebilir CHP’li Sarıgül’den ‘türlü türlü’ yalan
CHP milletvekili ve sosyal medya içerik üreticisi Mustafa Sarıgül, tencereye koyduğu iki adet patates ve havuçla yaptığı türlü yemeğinin maliyetini 400 lira ilan ederek yeni bir algı operasyonuna girişti.
Vatandaşın artan gelirlerini ve ekonomik kazanımlarını görmezden gelerek sanki hiçbir iyileştirme yapılmamış gibi bol keseden konuşan Sarıgül'ün, piyasa gerçeklerinden kopuk bu hesabı sosyal medyada büyük tepki topladı.
