  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız? Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş! Cami düşmanlığının bahanesi ‘siluet’ 1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı Eyüpsultan’da krizin faturası işçiye kesildi! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı Bunlara bir de canımızı emanet ediyoruz! Sağlık personelinin skandal görüntülerine soruşturma Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı Esed'in yıktığı hafıza Türkiye'nin vefasıyla yeniden ayakta! Açılış Hasan Turan’ın katılımıyla Hama’da gerçekleşti
Sosyal Medya Aynı sayıda malzemenin fiyatını isteyen gidip öğrenebilir CHP’li Sarıgül’den ‘türlü türlü’ yalan
Sosyal Medya

Aynı sayıda malzemenin fiyatını isteyen gidip öğrenebilir CHP’li Sarıgül’den ‘türlü türlü’ yalan

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP milletvekili ve sosyal medya içerik üreticisi Mustafa Sarıgül, tencereye koyduğu iki adet patates ve havuçla yaptığı türlü yemeğinin maliyetini 400 lira ilan ederek yeni bir algı operasyonuna girişti.

Vatandaşın artan gelirlerini ve ekonomik kazanımlarını görmezden gelerek sanki hiçbir iyileştirme yapılmamış gibi bol keseden konuşan Sarıgül'ün, piyasa gerçeklerinden kopuk bu hesabı sosyal medyada büyük tepki topladı.

CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!
CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!

Gündem

CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!

Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak!
Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak!

Gündem

Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak!

CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip
CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip

Gündem

CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat,

unutmayın bu ülke seçimi siz kazanmasanızda sizin zihniyetinizce yönetilmek zorunda ,bu türlü türlü dertlerden bu milleti kurtarmak için önce dertlerin başı olan sizin zihniyetinizden bu milletin kurtulması lazım ,önce devletin ambarındaki farelerden ve deliklerinden kurtulmak lazım ,,, ,

Cengiz

Sarıgül ailesini tekrar siyasete çıkaran kk dir bu hep nerde ülkenin aleyhinde kişi veya kurum, kuruluş varsa onları yanında
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23