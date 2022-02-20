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Dünya "Süper güç" ABD "süper nonoş"a dönüyor
Dünya

"Süper güç" ABD "süper nonoş"a dönüyor

Sapkınlık ABD'de hızla yayılıyor... Ülkede kendini LGBT'li olarak tanımlayanların sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 11:29:00 -
"Süper güç" ABD "süper nonoş"a dönüyor

Araştırma şirketi Gallup tarafından yapılan ankete göre 2012 yılında yüzde 3,5'yi gösteren oran, yaklaşık 10 yılda iki kat artarak yüzde 7,1'e çıktı.

Geçen sene yapılan ankette 12 bin kişiyle telefonda görüşüldü.

Sonuçlar, 1997 ile 2003 arasında doğan ve yetişkinliğe erişen Z kuşağı üyelerinin yüzde 21'inin kendilerini LGBT+ kategorisinde gördüğünü ortaya koydu. Bu oran, Y kuşağının yaklaşık iki katı.

Oran 42-57 yaşlardaki X kuşağında 4,2, 58-76 yaşlardaki Bebek Patlaması kuşağında 2,6 ve 1946'dan önce doğan Sessiz Nesil üyelerinde 0,8 oldu.

Ankete göre LGBT'li sapkınların yüzde 57'si biseksüel. Kendini gay olarak tanımlayanlar yüzde 21, lezbiyen olarak tanımlayanlar yüzde 14 ve trans olarak tanımlayanlar yüzde 10.

Gallup ankete dair şu rezil ifadeleri kullandı:

"Genç yetişkinlerin cinsellikleri ya da cinsiyet kimliklerini kabullenerek reşit olması, Amerikalıların geyleri, lezbiyenleri ve trans bireyleri giderek daha fazla kabul ettiği ve LGBT bireylerin yasal güvencenin artmasından yararlandığı bir dönemde gerçekleşiyor."

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