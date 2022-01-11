Grip vakalarında artış gözleniyor. Özellikle çocuklar arasında artan bu sorun sebebiyle ‘Süper grip belirtileri nelerdir?’ sorusunun cevabı araştırılıyor.

Süper grip nedir? Süper grip belirtileri neler?

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, 'süper grip' ya da 'süper soğuk algınlığı' olarak adlandırılan soğuk algınlığına 200'den fazla farklı virüsün neden olduğunu bildirdi.

Kılıç, süper soğuk algınlığının belirtilerinin sinüs ve akciğer enfeksiyonlarıyla seyredebildiğini anlatarak, "Belirtiler arasında yeni tip koronavirüste (Kovid-19) de görülen öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, koku ve tat kaybı görülebilir. Belirtiler Kovid-19 ile benzer olmasına rağmen PCR testleri negatif çıkmaktadır. Özellikle Avrupa'da 'süper soğuk algınlığı' ya da 'süper grip' olarak adlandırılan bu hastalık nedeniyle hastaların günlerce evlerinden çıkamadıkları ve istirahat ederek süreci geçirdikleri gözlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar süper grip belirtilerinin koronavirüs belirtileriyle karıştırılmasının son derece normal olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Süper grip belirtileri arasında; öksürük, boğaz ağrısı, ateş ve tat-koku kaybı olduğu belirtiliyor. Bu belirtileri gösterenlerin mutlaka kovid testi yaptırmaları sonucun negatif çıkması halinde dahi evde bolca istirahat edilmesi gerektiği ve bol sıvı alımının şart olduğu ifade ediliyor.