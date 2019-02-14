Sunucular Ece Erken ve Bircan Bali'ye hapis cezası! Geçtiğimiz yıl canlı yayın programında Hakan Akkaya isimli modacı hakkında açıklamalarda bulunan sunucu Ece Erken ve Bircan Bali hakkında dava sonuçlandı. Ece Erken ve Bircan Bali'ye 1 ay hapis cezası verildi.

Hakan Akkaya adlı modacı, bir yıl önce Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'nin kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı çıkartmıştı. Akkaya'nın avukatı Şeyda Yıldırım daha sonra mahkemeye verdiği dilekçede, Erken ve Bali'nin canlı yayınlarda açıkça ihtiyati tedbir kararına muhalefet ettiklerini, olayla ilgili yorum yaptıklarını ve müvekkilini alenen aşağılayarak hakaret ettiklerini belirtti. Yayın yasağına uymadıkları gerekçesiyle hapis cezası Bugün, Beykoz 1.Asliye Hukuk Mahkemesi, Erken ve Bali'ye yayın yasağına uymadıkları gerekçesiyle bir ay disiplin hapsi cezası verdi. Ece Erken ve Bircan Bali, 2 haftalık süre içinde itiraz etmedikleri takdirde cezaevine girecek.

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