Sünni müslümanları zevk alarak öldürdüğü videolar çekiyordu: Esad'ın askeri Rafizi köpek Amjad Yusuf Yakalandı

Suriye’nin başkenti Şam’da 2013 yılında gerçekleşen ve sivil halkın infaz edilerek çukurlara doldurulduğu Tedamun Katliamı’nın baş faili Amjad Yusuf yakalandı.

Suriye iç savaşının en karanlık olaylarından biri olan Tedamun Katliamı’nda yeni bir dönem başlıyor. 2013 yılında başkent Şam’ın Tedamun mahallesinde onlarca sivilin gözleri bağlı şekilde infaz edilip toplu mezarlara gömülmesini gerçekleştiren birimin başındaki isim olan Amjad Yusuf’un yakalandığı duyuruldu.

Görüntüler Dünyayı Sarsmıştı

Yıllar sonra ortaya çıkan dehşet verici görüntülerde, Amjad Yusuf’un savunmasız sivilleri tek tek bir çukurun kenarına getirerek infaz ettiği ve ardından cesetleri ateşe verdiği net bir şekilde görülmüştü. Uzun süre kimliği tespit edilemeyen caninin, Suriye rejimine bağlı askeri istihbarat birimi olan "227. Bölge" üyesi olduğu belirlenmişti. Katliamın kanıtları olan bu görüntüler, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından "savaş suçu" olarak nitelendirilmişti.

Hesap Verme Süreci Başlıyor

Amjad Yusuf’un yakalanması, 2013 yılından bu yana adaletin yerini bulmasını bekleyen kurban aileleri için büyük bir gelişme olarak kabul ediliyor. Uluslararası hukuk mekanizmalarının ve insan hakları aktivistlerinin yakından takip ettiği süreçte, Yusuf’un işlediği suçlar nedeniyle yargılanması bekleniyor. Bu yakalama kararının, Suriye'de işlenen benzer insanlık suçlarının sorumlularına karşı yürütülen hukuki mücadeleye ivme kazandıracağı öngörülüyor.