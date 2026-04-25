  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber Vatan’da gövde gösterisi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatında! 1915 olayları üzerinden siyasi rant devşirme çabalarına Ankara'dan sert cevap: "Meseleyi kirli hesaplarınıza alet etmeyin!" Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar İsrail askerleri parçaladı: İtalyan askerleri yenisini koydu Rüşvetten tutuklanan Onursal Adıgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Vali oğlunun cephanelik görüntüsü şoke etti: Gülistan Doku dosyasında kan donduran fotoğraflar! Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu! Lübnan'dan dünyaya "egemenlik" resti! "İsrail 10 bin kişiyi katletti, Avrupa derhal yardım konferansı toplamalı!" CHP’de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Sünni müslümanları zevk alarak öldürdüğü videolar çekiyordu: Esad'ın askeri Rafizi köpek Amjad Yusuf Yakalandı
Sünni müslümanları zevk alarak öldürdüğü videolar çekiyordu: Esad'ın askeri Rafizi köpek Amjad Yusuf Yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye’nin başkenti Şam’da 2013 yılında gerçekleşen ve sivil halkın infaz edilerek çukurlara doldurulduğu Tedamun Katliamı’nın baş faili Amjad Yusuf yakalandı.

Suriye iç savaşının en karanlık olaylarından biri olan Tedamun Katliamı’nda yeni bir dönem başlıyor. 2013 yılında başkent Şam’ın Tedamun mahallesinde onlarca sivilin gözleri bağlı şekilde infaz edilip toplu mezarlara gömülmesini gerçekleştiren birimin başındaki isim olan Amjad Yusuf’un yakalandığı duyuruldu.

Görüntüler Dünyayı Sarsmıştı

Yıllar sonra ortaya çıkan dehşet verici görüntülerde, Amjad Yusuf’un savunmasız sivilleri tek tek bir çukurun kenarına getirerek infaz ettiği ve ardından cesetleri ateşe verdiği net bir şekilde görülmüştü. Uzun süre kimliği tespit edilemeyen caninin, Suriye rejimine bağlı askeri istihbarat birimi olan "227. Bölge" üyesi olduğu belirlenmişti. Katliamın kanıtları olan bu görüntüler, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından "savaş suçu" olarak nitelendirilmişti.

Hesap Verme Süreci Başlıyor

Amjad Yusuf’un yakalanması, 2013 yılından bu yana adaletin yerini bulmasını bekleyen kurban aileleri için büyük bir gelişme olarak kabul ediliyor. Uluslararası hukuk mekanizmalarının ve insan hakları aktivistlerinin yakından takip ettiği süreçte, Yusuf’un işlediği suçlar nedeniyle yargılanması bekleniyor. Bu yakalama kararının, Suriye'de işlenen benzer insanlık suçlarının sorumlularına karşı yürütülen hukuki mücadeleye ivme kazandıracağı öngörülüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

acımayın gerekeni yapın

acıdıkca acınası hale gelirsiniz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23