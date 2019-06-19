0553 313 94 23

Sünnette yaşa dikkat

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:01
Sünnette yaşa dikkat

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, “2 yaş öncesi yaptığımız sünnet operasyonlarında, iyileşme daha hızlı olduğundan, çocuğun ve ailenin bu süreci daha rahat atlattığını gözlemliyoruz” dedi.



Medicana Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, sünnet hakkında uyrılarda bulundu. Çocuğun cinsel kimliğini keşfettiği dönem olarak adlandırılan 2-6 yaş arası hariç her dönemde sünnet yapılabildiğini ifade eden Çil, “Çocuğun cinsel organını keşfettiği bu dönemde cinsel bölgeye ağrılı bir girişim yapmak ileri ki yaşlarda psikoseksüel ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Hele bu dönemde lokal anestezi ile sünnet yapmak çok zararlıdır. 2 yaş öncesi yaptığımız sünnet operasyonlarında, iyileşme bu dönemde daha hızlı olduğundan, çocuğun ve ailenin bu süreci daha rahat atlattığını gözlemliyoruz. Bu nedenle erken dönemi tercih ediyoruz. Tüm bu yaş sınırlamalarına tek istisna, başka bir nedenden dolayı genel anestezi verdiğimiz çocuklardır. Bu hastalarda genel anestezi almışken, yapılacak işlemle birlikte sünnet yapılması düşünülebilir” dedi.



“Yeni doğan sünnetleri lokal anesteziyle yapılabilir”


Yeni doğan sünnetinin (ilk 28 günde yapılan) avantajlarının çocukluk çağı sünnetlerinden farklı olmadığını ancak derinin fazla bırakılmasının yapışıklık oluşması, sünnet hattının daralarak iyileşmesi ve ikinci bir işlem gerektirmesi gibi bir takım olumsuzluklara yol açabildiğini ifade eden Çil, “Yeni doğan sünnetleri lokal anesteziyle yapılabilir ancak daha büyük çocuklarda ise genel anestezi tercih edilmelidir. Genel anestezide etki süresi en kısa anestetik madde tercih edilir ve maske anestezisi uygulanır. Çocuk uyuduğunda işlem kolay, hızlı, kanama kontrolü daha etkin olur” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FÜ girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 36’ya yükseldi
    1. FÜ girişimci ve yenilikçi..
    2. "Sanatla Terapi Safranbolu" projesi..
    3. Bozüyük’te camiler şenlendi
    4. "Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den..
    5. Mısırlı Muhalif Ebul Futuh'un oğlu:..
    6. Araklı'daki sel
    7. Pendik’te helikopter destekli..
    8. HAK-İŞ'ten sert tepki: Kılıçdaroğlu..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    10. Kastamonu'daki silahlı kavga
    11. Karadeniz Vakfı Başkanı Cevahir'in acı..
    12. Hirfanlı Barajı’nda ’Asayiş Bot Timi’..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ailesi Ahmet..
    14. Denizcilik Fakültesi Mezuniyet töreni..
    15. TİAB Başkanı Yaşar Aşçıoğlu'ndan Nihat..
    16. ABD'ye bavulda canlı ispinoz kuşları..
    17. Gaziantep’te akrabaların bıçaklı..
    18. Akyazı’da evin bahçesine yıldırım düştü
    19. Giresunspor’da Başkan Sacit Ali Eren..
    20. GMİS’ten Türk-İş Genel Başkanı..
    21. Turgutlu’da motosiklet ile otomobil..
    22. Taban’dan hayvan dostu çocuklara..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın,..
    24. LAY-UP Basketbol Turnuvası,..
    25. Yağıştan etkilenen bölgelere kritik..
    26. Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
    27. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    28. Tanker saldırıları konusunda ABD'den..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet..
    30. Borsa günü yatay tamamladı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu