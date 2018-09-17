Sünnetlerini Pinhani şarkılarıyla kutladılar

Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleşen Sünnet Şöleni ve Pinhani konserine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel ve Başkan Yardımcıları başta olmak üzere, binlerce Küçükçekmeceli vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından etkinlikte söz alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, sünnet olan tüm çocukları ve ailelerini tebrik ederek, “Çocuklarımızı aslında 15 gün önce sünnet ettirdik. İlçemizdeki 8 tane özel hastane çocuklarımızın sünnetlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Biz de kıyafetlerini ve bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ben bu hastanelere teşekkür ediyorum. Bugün de sünnet şölenlerini yapıyoruz. Biz de çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermek için buraya geldik. 570 çocuğumuz bugün burada düğünlerini yapıyorlar. Özellikle erkek çocuk için sünnetin ayrı bir yeri var. Toplu sünnetlerin çocuklarda çok farklı bir yeri var. Burada çok güzel anılar oluşacak. Rabbim ülkemizdeki bu kardeşliği hiç eksik etmesin inşallah” dedi.

BAŞKAN KARADENİZ’DEN MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Yaptığı çalışmaları vatandaşlara aktaran Temel Karadeniz, müjde üstüne müjde verdi: “Bu meydan yeni bir meydan ve bu meydanın altında İstanbul’un kamu eliyle yapılmış en büyük otoparkı, yaklaşık 27 dönüm alan üzerine yapılmış otopark ve Pazar yeri bulunuyor. Sadece bir tane de Pazar yerimiz yok. Sultan Murat Mahallesi’ndeki pazar yeri ve otoparkımız hizmette. Halkalı pazar yerimiz önünüzdeki Cumartesi’den itibaren hizmet vermeye başlayacak. Bir iki ay sonra Tevfikbey Mahallesi’nde şu anda yapımı tamamlanmak üzere olan Pazar yerimizi de hizmete açmış olacağız.”

“İLÇEMİZİ GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Temel Karadeniz, “Kemalpaşa’daki sağlık ocağı ve semt konağımızı, öğretmen evimizi tamamladık, çok yakında açacağız. Kemal Aktaş stadını da çok yakında açacağız. Özellikle Sefaköy trafiğini rahatlatmak için Borusan kavşağından Basın Eksprese doğru, yolu genişleteceğiz. Işık düzenlemeleri de yapacağız. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nin altında yaptığımız 3 katlı kavşak, semt konakları, Soğuksu, Atakent, Halkalı bölgesindeki sosyal tesisler ile Küçükçekmece’yi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Küçükçekmece’yi ne kadar korur ne kadar güzelleştirirsek o kadar rahat yaşarız. Metro çalışmasının tamamlanmasıyla ulaşım sorununu kökünden çözmek mümkün olacak. Küçükçekmece’yi çok seviyorum. Gece gündüz demeden Küçükçekmece için çalışmaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

KÜÇÜKÇEKMECELİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Sünnet Şöleni ve Pinhani konserine Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Fevzi Çakmak Meydanı’nı hınca hınç dolduran Küçükçekmeceli vatandaşlar hem çocukların sünnetini kutladı hem de gönüllerince eğlendi. Pinhani şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden Küçükçekmeceliler, unutamayacakları bir müzik akşamı yaşadı. Erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşayan çocukların mutluluğu gözlerden kaçmazken, eğlencesi ise renkli görüntüler oluşturdu. En sevilen şarkılarını minik adamlar ve Küçükçekmeceliler için seslendiren Pinhani grubu ise sahne performansıyla herkesin beğenisini kazandı.