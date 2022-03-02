Sünnet için ilk 6 ay çok önemli! Sünnet olan çocuğa ne yedirilir?

Sünnet, idrar çıkış deliğini kapatan, penis ucundaki cildin alınmasıdır. Sünnetin birçok faydası bulunmasına rağmen yanlış yapıldığında çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Ebeveynlerin çocuklarını sünnet ettirmeden önce iyice araştırma yapmaları gerekiyor. Uzmanlar sünnetin ilk 6 ay yapılmasının daha doğru olduğunun altını çiziyorlar. Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul, sünnet operasyonu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede sünnetin faydaları, hangi yaş gruplarında yapılabildiği ve kimlere yapılmaması gerektiği konularında bilgiler verdi. Sünnetin dünyadaki en eski cerrahi müdahalelerden biri olduğunu ve ilkel dönemlerde dahi tıbbi faydalarının fark edilerek yaygınlaştırıldığını belirten Dr. Aydın Erkul, sünnetin tarih boyunca, farklı toplumlarda geleneklerin gereği olarak veya bazı dinlerde ön şart olarak uygulandığını vurguladı.

Sünnetin faydaları

Sünnet yapılmasının pek çok faydası olduğunu da ifade eden Erkul, bunları şöyle açıkladı:

“Penis Başı İltihabı (Balanit) oluşumunu engeller. Sünnet derisinin altında havasız, pislik ve salgı biriken, idrar ile temas eden boşluk alan, balanit oluşumuna zemin hazırlar, sünnet bunu önler. Penis kanseri gelişimini önler. Penis kanseri gelişen erkeklerin hepsi istisnasız sünnetsiz erkeklerdir. İdrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçer. Sünnet derisi altındaki alan idrar yolu enfeksiyonuna yol açan bakterilerin yerleşmesine ve çoğalmasına zemin hazırlar. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları engeller. Sünnetsiz erkeklerde AİDS 4 kat, Genital Ülserler 3 kat daha fazla görülür. Fimozis (Sünnet derisinin idrar çıkışını engelleyecek derecede dar olması) gelişimini engeller.”

Sünnet ne zaman yaptırılmalıdır?

Sünnetin her yaş döneminde yapılabildiğini ancak “Bu konuda önemli olanın çocuğun psikolojik olarak sünnete hazır olması ve vücudundaki bu değişikliği doğru anlayabilecek yaş ve düşüncede olmasıdır” diyen Erkul, sünnet için tavsiye edilen yaşın yeni doğan ve ilk 6 ay olduğunun altını çizdi. Hücre yenileme ve gelişme kapasitesi en yüksek seviyede olduğu için bu dönemde yara yerinin çok hızlı iyileştiğini belirten Erkul, ayrıca cerrahi ve psikolojik komplikasyon görülme ihtimalinin bu dönemde çok az olduğuna dikkat çekti.

SÜNNET PSİKOLOJİK OLARAK 2-7 YAŞ ARASINA UYGUN DEĞİLDİR

Erkul,“Tıbbi bir aciliyet ve gereklilik yoksa 2-7 yaş arası psikolojik gelişim süreci nedeniyle sünnet için uygun değildir. Yenidoğan dönemi ve ilk 6 aylık sürede sünnetin lokal anestezi altında yapılması önerilmektedir. Daha ileri yaş grubunda ise; sünneti çocuk için travma, stres haline dönüştürmemek, korku yaşamasına engel olmak için sedasyon dediğimiz hafif genel anestezi altında yapmak uygundur.” dedi. Sünnet yapılmaması gerekilen durumları da aktaran Erkul, “Peygamber Sünnetli (Hipospadias) çocuklar, penis eğriliği (Kordi) olan çocuklar, gömük penisi olan çocuklar ve küçük penisli olan çocuklar, sünnet yapılmaması gereken çocuklardır” şeklinde konuştu.

Kısa bilgiler;

Sünnetin sözlük anlamı

İslam dininde peygamber Muhammed'in farz olarak tanımlanan Kur'an emirleri dışındaki davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğuna inanılan söz (kavli sünnet, hadis), fiil (eylem) ve takrirlerine (susarak onaylama) verilen addır.

Sünnet olan çocuğa ne yedirilir?

Beslenme: Hastanız genel anestezi ile sünnet olmuşsa odaya geldikten sonra en az 2 saat herhangi bir şey yememeli ve içmemelidir. Beslenme saati hemşirelerimiz tarafından size bildirilecektir. Lokal anestezi ile sünnet olan hastalarımız operasyondan geldikten hemen sonra beslenebilir ve sorun yoksa taburcu olabilirler.

Devlet hastanesinde sünnet yapılıyor mu?

Devlet hastanelerinde sünnet uygulaması devam etmektedir. Hijyen ve uzmanlık nedeniyle sünnet için geçmişte “sünnetçi” olarak bilinen kişilerin tercih edilmesi tavsiye edilmemektedir. Çocuğunun sünneti için devlet hastanesini tercih eden okurlarımız, çocuk cerrahisi bölümünden sünnet randevusu alabilirler.

Sünnet sonrası bakım nasıl yapılmalıdır?

Sünnetten sonra yara bakımı yaranın iyileşmesi için yeterlidir. Sünnet yapan kimi hekimler, sünnet sonrasında oluşabilecek kanamayı önlemek amacıyla penis gövdesini ince bir sargı ile sararlar. Kanama ya da salgılanan sıvı nedeniyle sargı bezi dokuya yapışırsa bunun açılması çocuğa acı hissettirir. Sargının açılması çocuğu sünnetten daha fazla travmaya uğratabilir. Eğer sünnet sırasında cerrahi kurallara titizlikle uyulursa sarma gibi bir işlem gerek olmaz.

Sünnetten sonra özel bir pansuman gerekmez. Altı bezlenen bebeklerde yaranın temiz tutulması, büyük çocuklarda ise oluşabilecek kabuklanmanın pomadlar ve ılık suya oturma banyoları ile düzenli olarak temizlenmesi yeterli olur. Yara yerinin günlük olarak antiseptik solusyonlar ile temizlenmesine ya da kapatılmasına hiç gerek yoktur.

Sünnet sonrası çocuğun yatması gerekir mi?

Büyük çocukların ilk 24 saat yatmaları ya da gerekmedikçe hareket etmemeleri sağlanmalıdır. Çünkü, hareket ile kendiliğinden kapanan küçük kılcal kan damarlarının açılması ya da herhangi bir yere çarparak yaranın kanaması söz konusu olabilir. Kimi çocuklarda tuvalette idrar yapma sonrasında, sünnetin ilk günlerinde sızıntı şeklinde kanama olabilir. Bu durum geçicidir.

Sünnet sonrası çocuk ne zaman banyo yapabilir?

Çocuk sünnetten 24 saat sonra banyo yapılabilir. Temiz olmak koşuluyla suyun yaraya değmesi sakıncalı değildir. En çok görülen sorunlardan biri olan ödemde, çocuğun ılık suya oturması ortaya çıkan ağrı gibi yakınmaların azalmasına fayda sağlar. Suyun içerisine herhangi bir antiseptik solüsyon konmasına da lüzum yoktur.

Sünnet sonrasında bebek bezlenebilir mi?

Sünnetten sonra bebeğin bezlenmesinin sakıncası yoktur. Fakat bebek kaka yaptığında bezi hemen değiştirilmelidir. Bu sünnet yarasının temiz tutulması açısından önemli ve yeterlidir. İlk 24 saat temizliğe daha fazla özen ve dikkat gösterilmeli. Eğer kaka bulaşmışsa iyice ıslatılmış olan bir pamuk yara üzerine sıkılarak bulaşmış olan dışkı ve idrar temizlenebilir. 24 saatin sonunda ise banyo yaptırılabilir.

Sünnet külotu kullanmak gerekir mi?

Büyük çocuklar için sünnet külotu kullanışlı olabilir. Çocukların en büyük korkuları, sünnet sonrasında yaraya dokunulmasıdır. Bu nedenle iç çamaşırlarını giymek istemezler. Doğal olarak, sünnetten sonraki ilk birkaç gün ağrılı olacağından, yaraya her dokunuş çocuğun acı duymasına neden olacaktır. Bu nedenle sünnet külotu giyilmesi çocuğun daha rahat hareket etmesini sağlayabilir.

Sünnetten sonra hangi ilaçlar kullanılmalıdır?

Sünnetten sonra ilk 1-2 saatte, işlem sırasında uygulanan ilaçlar nedeniyle ağrı hissedilmez. Çocuğun sonraki iki gün boyunca zaman zaman ağrı hissetmesi de doğaldır. Bu süreçte çocuğa düzenli aralıklarla ağrı kesici verilebilir. Bebeklerde ağrı kesici fitil, daha büyük çocuklarda ise şurup ya da tablet kullanılabilir. Yarada kabuk oluşmasını engellemek için yumuşatıcı pomadlar kullanılabilir. Pomadın antibiyotik içermesine gerek yoktur. Vazelin ya da içinde vazelin bulunan pomad ya da kremler bu amaçla kullanılabilir. Sünnet sonrasında olası herhangi bir enfeksiyona karşı antibiyotik kullanılmasına ise kesinlikle gerek yoktur.

Çocuk sünnet sonrasında idrar yaparken ağrı duyar mı?

Anlayabilecek yaştaki ve büyük çocukların sünnet sonrasında idrar yaparken ağrı duyacakları konusunda endişe duyarlar. En büyük korkuları budur. Oysa idrar yaparken ağrı olmaz. Fakat çocuk idrarını tutacak olursa, refleks olarak oluşan ereksiyon ağrıya yol açabilir. İdrarın açık yaraya değmesi de “yanma” hissine neden olabilir.