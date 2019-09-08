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Sünnet çocukları belediye başkanı ve kaymakamın makam aracıyla şehir turu attı

Bursa’da belediye başkanı ve kaymakam maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına herkesin imreneceği güzellikte sünnet şöleni yapıp, makam araçlarıyla şehir turu attırdı.

08 Eylül 2019 Pazar 14:05
Sünnet çocukları belediye başkanı ve kaymakamın makam aracıyla şehir turu attı

Bursa’da belediye başkanı ve kaymakam maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına herkesin imreneceği güzellikte sünnet şöleni yapıp, makam araçlarıyla şehir turu attırdı.


Büyükorhan ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenleyen Büyükorhan Kaymakamlığı ve Büyükorhan Belediye Başkanlığı, 16 çocuğu sünnet ettirip onlara unutamayacakları bir düğün organizasyonu yaptı. Çocuklar için ilçe merkezine oyun parkları, pamuk şekeri ve macun standı kuruldu. İlçeye gelen sihirbaz çocuklara illüzyon gösterisi yaparak neşeli vakit geçirmelerini sağladı. Eğlencenin ardından Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan, makam araçlarını sünnet çocuklarına tahsis ederek sünnet konvoyu yaptırdı. Sünnet çocukları makam araçlarına binerek sirenler eşliğinde şehir turu attı. Mutlu oldukları her halinden belli olan çocuklar kendileri için böyle bir organizasyon düzenleyen belediye başkanı ve kaymakama teşekkür etti.


Bu organizasyonları her yıl düzenlediklerini ifade eden Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Kaymakamlığımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz çok güzel bir organizasyon oldu. Katılan katkı koyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün 16 tane yavrumuzu sünnet ettirdik. Burada bir sünnet şöleninde olması gereken her şeyi gerçekleştirdik. Çocuklarımız neşelensin diye onların eğlenebileceği her ayrıntıyı düşündük. Mevlam bu çocukları vatana, millete ve insanlığa hayırlı evlatlar olarak yetiştirsin inşallah" dedi.


Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan ise, "Şartları elvermediği için sünnet merasimi yapamamış ailelerimizin çocukları bu heyecandan mahrum kalmasın ilerde anımsayacakları hatıraları olsun istedik ve böyle bir organizasyon tertip ettik. İlerde vatana, millete faydalı bireyler olurlar inşallah" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:05
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