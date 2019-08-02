Suni tohumlamadan kurban olur mu? sorusu Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte sıkça sorulan soruların başında gelmekte. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı Zilhicce ayının onuncu günü yani 11 Ağustos’ta idrak edilecek. Kurban satıcıları kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvanları pazarlara indirip satışa sunmaya başladı. Peki Suni tohumlamadan kurban kesilir mi?

Hayvan neslini ıslah etmek ve verimini artırmak amacıyla, bir hayvana kendi cinsi olan başka bir hayvandan sun’î tohumlama yapılmasında dinen bir sakınca olmadığı gibi, bu yolla üretilen bir hayvanın kurban edilmesinde de sakınca yoktur.

Kurban pazarından kurban aldım bayrama kadar kurban öldü ne yapmalıyım