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Teknoloji SUNGUR’un ilk kafilesi TSK’ya teslim edildi
Teknoloji

SUNGUR’un ilk kafilesi TSK’ya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız hava araçları (İHA), jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR’un ilk kafilesini Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim ettiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 22:17:00 -
SUNGUR’un ilk kafilesi TSK’ya teslim edildi

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR’un platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde olduğunu belirtti.

Uzun menzilli

Demir, şunları kaydetti: “İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR’un ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun. SUNGUR, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkânı sunuyor. Aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığıyla öne çıkıyor. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun.”

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