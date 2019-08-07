Sungurlu’da yangın Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Bahçelievler Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mehmet Yardımcı’ya ait evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanı göre ev sahibi ve mahalleli durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Evin büyük bölümünün hasar aldığı yangında Sungurlu Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.