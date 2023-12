Sungur Hoca dualarla anılıyor

EBUBEKİR BİLGİN İSTANBUL

Said Nursi’nin öğrencilerinden olan Sungur Hoca, 10 sene önce bugün Hakk’a yürümüştü. ‘Nur Kahramanı’ olarak tanınan Sungur, vefatının 11. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediliyor. Ömrü boyunca iman, İslam, Kur’an nurlarının yayılması için mücadele veren Sungur Hoca, hizmetlerini dünyaya ve nefsaniyete alet etmemesiyle tanınmış ve alem-i İslam’ın huzuru için çalışmıştır. Ömrünü İslam davasına adayan ve bu uğurda talebesi olduğu Said Nursi ile her türlü çileye katlanan bir iman abidesiydi. Her türlü dini faaliyetin yasak olduğu ve Müslüman Anadolu milletinin kendi öz değerlerinden koparılmaya çalışıldığı bir dönemde hakkı ifade etmekten geri durmayan Sungur Hoca bu uğurda birçok çileye de maruz kalmıştı. Said Nursi’nin çeşitli övgüsüne mazhar olan Sungur Hoca, son nefesine kadar mücadele etmekten vazgeçmedi.