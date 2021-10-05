Sungu belediyesi hangi partide? Sungu yerel seçim sonuçları
Sungu belediyesi hangi parti? Muş Sungu belediye başkanı kim, Sungu yerel seçim sonuçlar belediye hangi parti kazandı? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sungu Muş Merkez’e bağlı 5 bin 500 nüfuslu şirin bil beldedir. Peki Sungu belediyesi hangi partide? Muş Sungu Belediye başkanı kim? İşte Sungu seçim sonuçları ve Sungu Belediye başkanı biyografisi.
Sungu belediyesi hangi partide, Sungu yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019 seçim sonuçlarına bakacak olursak, AK Parti’nin Sungu belediye başkan adayı Mehmet Salih Gürtürk, yerel seçim sonuçlarına göre, oyların yüzde 52,99’unu alarak Muş Sungu Belediye başkanı seçildi. Büyük Birlik Partisi adayı Sedrettin Yakut yüzde 45,83 oy aldı.