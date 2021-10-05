Sungu belediyesi hangi partide? Sungu yerel seçim sonuçları

Sungu belediyesi hangi parti? Muş Sungu belediye başkanı kim, Sungu yerel seçim sonuçlar belediye hangi parti kazandı? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sungu Muş Merkez’e bağlı 5 bin 500 nüfuslu şirin bil beldedir. Peki Sungu belediyesi hangi partide? Muş Sungu Belediye başkanı kim? İşte Sungu seçim sonuçları ve Sungu Belediye başkanı biyografisi.