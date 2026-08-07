Kolay ulaşılabilir ama bedeli ağır! Hazır gıdalar sağlığı tehdit ediyor
Hazır gıdalar, pratik ve kolay tüketilebildikleri için günlük yaşamda sıkça tercih edilse de sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturabiliyor. Aşırı işlenmiş yağlar, yüksek tuz oranı, ilave şeker ve çeşitli katkı maddeleri içeren bu ürünlerin uzun süreli tüketimi; obezite, karaciğer yağlanması, kalp-damar hastalıkları ve diğer kronik sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, bu beslenme alışkanlığının zamanla vücudun doğal dengesini bozabileceği uyarısında bulunurken, hazır gıdaların organlar üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.