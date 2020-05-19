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Sunar’dan birlik ve beraberlik mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Mübarek Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:57:09 -
Sunar’dan birlik ve beraberlik mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Mübarek Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Sunar, Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin, insanlığın kurtuluşuna vesile olması niyazını paylaştı.


Müşterek Duamız, Birlik Ve Beraberliğimizdir


Sunar, ‘Ramazan ayı ikliminde, Kadir Gecesi nurunda, milli birlik ve beraberliğimizin ilelebet devamı; mukaddeslerimizin ebediyen rehberimiz olması, bizi asırlara hakim kılan kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun hep diri kalması müşterek duamızdır.’ dedi.


Sunar’ın Mesajı


Başkan Sunar mesajında; "Yer yüzünde ve tüm insanlığın huzuru, barışı ve esenliği için gönderilen Kuranı Kerim, kadir gecesinde indirilmiştir. Müminler olarak bu geceyi muhakkak ki en doğru şekilde ihya edeceğiz. Yolumuzu aydınlatan, önümüzü görmemizi sağlayan, yüce kitabımız kuranı kerimi hayatımıza düstur edinen müminler olarak, bu mübarek gecede tüm insanlığa tasallut olan korona virüs illetinden de kurtuluşumuza sebepler halk etmesini yüce rabbimizden isteyeceğiz. İşimizde, evimizde, sözümüzde kuran ışığında mesafe alanlar olarak, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede efendimizin, "Kim ki kadir gecesinin sevabını Allah’tan umar ve inanarak ihya ederse geçmiş günahları affolur." müjdesine mazhar olmanın heyecanı içerisinde olacağız. Maddi ve manevi cömert bulunacak, birlikteliğimizi duada buluşturacağız. Sözlerin en güzeli, gönüllerin şifası Kuran’ı Kerimi anlayarak okumanın hazzını yaşayacak ve kurtuluşumuzu dileyeceğiz. Dualarımızın kabul ve makbul olması temennisiyle, tüm İslam Aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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