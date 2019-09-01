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Sumudica: “Bu takımı ligde tutacağım”

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, Sivasspor beraberliğinin ardından, "Bu takımı ligde tutacağım" dedi.

01 Eylül 2019 Pazar 22:19
Sumudica: “Bu takımı ligde tutacağım”

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, Sivasspor beraberliğinin ardından, "Bu takımı ligde tutacağım" dedi.


Süper Lig’in 3. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçın ardından basın toplantısında konuşan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mariusi Sumudica, “Bizim hedefimiz, bizim silahımız sahada mücadele etmekti. Çünkü yeni bir takım kurduk. 16 yeni oyuncu katıldı aramıza. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum. Sahada mücadele ettik. Yüreğimizle oynadık. 1 puanı kazandık. Burada Beşiktaş’ın 3-0 kaybettiği bir maç vardı Sivas’ın. Biz 1 puan aldık. Gerçekten çok mutluyum. Zamana ihtiyacımız var. Her geçen maç daha üstüne koyuyoruz. 4 puan yaptık bugün de. Zor bir ligde oynuyoruz ve bunu biliyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Bence hak edilmiş sonuç her iki taraf için de. İkinci yarı rakibimiz bizi zorladı ve üzerimize geldi. İki forvetle oynamaya başladı. Ben 3’lü stopere geçtim. Adam adama oynamak gerçekten zor oluyordu onun için 3’lü sisteme geçtim. Orta sahada topları kaybettik. Sonuçta 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Uzun bir yoldan geldiler bizim için. Şehir dışından beklemediğim bir taraftar topluluğu geldi, bu yüzden de çok mutluyum. Takımımızı destekleyen herkese söz vermek istiyorum. Bu mücadele devam edecek ve ben bu takımı ligde tutacağım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:19
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