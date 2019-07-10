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Sümeyye Erol'un gözü altın madalyada

- Milli atlet, yarın başlayacak Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor- Sümeyye Erol: "İsveç'te altın madalya hedefliyorum"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
Sümeyye Erol'un gözü altın madalyada


ERZURUM (AA) - Milli atlet Sümeyye Erol, yarın başlayacak Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

İsveç'in Gavle kentinde 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Sümeyye Erol, 3 bin metre engelli yarışında Türkiye'yi temsil edecek.

Milli atlet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te İsveç'in Eskilstuna kentindeki Ekangen Atletizm Pisti'nde gerçekleşen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli yarışına katıldığını ve istediği gibi bir yarış çıkaramamasına rağmen birinci olduğunu söyledi.

Sümeyye Erol, "Yarışta rakiplerimle 2 bin metre gittim. Bir süre sonra, 500 metrede çıkış yaptım ve yarışı kazandım. İstiklal Marşı'nı okuttum. Gerçekten çok farklı bir durum ve anlatılmaz, yaşanır." diye konuştu.

İsveç'teki Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda da madalya hedeflediğini aktaran Sümeyye Erol, "İsveç'te altın madalya hedefliyorum. Tabii hepimizin hayali madalya almak ve birinci olup İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
  1. Atletizm
  2. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
  3. Sümeyye Erol

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