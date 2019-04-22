Sümela Manastırı’ndan büyüleyici kış görüntüleri

Trabzon’da bulunan ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Sümela Manastırı’nın ödüllü fotoğrafçı Ali Fatih Akçay tarafından çekilen kış görüntüleri ‘Bir kış masalı: Sümela’ başlığıyla yayımlandı.

Trabzon ve Karadeniz bölgesinde çektiği fotoğraflarla bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmada ödül alan fotoğrafçı Ali Fatih Akçay, geçtiğimiz aylarda Altındere vadisinde yer alan Sümela manastırını beyaz örtü ve sis manzarası eşliğinde drone ile çekti.

Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla 4 günde sabahtan hava kararana kadar uğraşarak çektiği ve Esat Gedikoğlu tarafından kurgusu yapılan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada binlerce kez izlenip paylaşılan görüntülerde 13’üncü yüzyılda Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Karadağ’ın eteğinde sarp ve kayalık alana yapılan Sümela Manastırı izleyenlere sis, kar ve eşsiz manzarasıyla doyumsuz anlar yaşattı.

Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ’Meryem Ana’ adıyla da biliniyor. 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın bir bölümü 18 Mayıs 2019 tarihinde Müzeler Haftası’nda ziyarete açılacak.