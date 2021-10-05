Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı Yeni Hizmet Binasında

İsmini ve bütün yaşantısını ilim, irşada adayan mübarek insan Sümbül’ü Sinan Efendi’den almıştır. 15 senedir faaliyetleri durmuş vakfın başkanlığına, 2018 yılından itibaren Araştırmacı/Yazar Muhammed Serkan Gül başkanlık etmeye başlamış, kısa zaman içinde binlerce genç öğrenciye burs, on binlerce çocuğun pis sudan sebep öldüğü Afrika, Bangladeş gibi ülkelerde yüzlerce su kuyusu açıp, on binlerce ihtiyaç sahiplerine erzak gibi yardımlar yaparak eski günlerine geri dönmesi sağlanmıştır.



Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı Onursal Başkanı GÜL, vakfın gaye ve amacını şu ifadelerle açıklamıştır;



"Vakıf yaradan’dan ötürü yaratılana merhamet, şefkat ve sevgi elini uzatmak demektir. Vakfın diğer manası ise Yüce Allah’ımıza (celle celâlühû) adanan, ne için adanmış ise de onun haricinde, hiçbir şekilde kullanılamayan, yani satılıp, devredilemeyen mülktür... Başkanlığını yaptığım Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı da aynı bu duygularla yeni hizmet binasında, ihtiyaç sahiplerine merhamet, şefkat ve sevgi elini uzatmaya devam etmektedir...Allah’ım, kalbi gönlü kırıkların, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmayı nasip eylesin bize..." diye sözlerine devam etmiştir.