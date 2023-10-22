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Kadın - Aile Sumak ve yoğurt ile hızlı zayıflama! İlaç yerine gün içinde, 20 dakika yetiyor! Önce yapın, sonra bakın fayda edecek
Kadın - Aile

Sumak ve yoğurt ile hızlı zayıflama! İlaç yerine gün içinde, 20 dakika yetiyor! Önce yapın, sonra bakın fayda edecek

Yeniakit Publisher
2023-10-22 01:04:00 - 2023-10-22 01:07:21
Sumak ve yoğurt ile hızlı zayıflama! İlaç yerine gün içinde, 20 dakika yetiyor! Önce yapın, sonra bakın fayda edecek

Denediğiniz onca şeye rağmen hayalinizdeki fiziğe kavuşmak ve kilo vermek size artık hayal gibi mi geliyor? Hemen ümitsizliğe kapılmayın! Sizinle paylaşacağımız en çok talep edilen bu kür sayesinde hem kısa sürede yağ yakım hızınız artacak hem de vücudunuz toparlanacak… Aman dikkat, kötü görüntüye son veriyoruz...

Doğal yöntemleri kullanarak zayıflamak kulağa çok hoş geliyor değil mi? Herhangi bir operasyon geçirmeden ya da ilaç kullanmadan… Paylaşacağımız iki malzemeli kür tarifi sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak!

Gerekli olan malzemelere çoktan sahip olduğunuza eminim! Sumak ve yoğurt. Yoğurdun faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Peki ya sumak?

Sumak, vücuttan toksin atımını destekleyen bir baharat. Düzenli kullanıldığı takdirde sindirim sistemi problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca, sumak doyma sürenizi kısaltır ve gerekmeyen miktarı vücudunuza almanıza engel ol.

1 çorba kaşığı sumak ile 1 büyük kase tam yağlı yoğurdu güzelce karıştırın. Yedikten sonra, su için. Dikkat etmeniz gereken nokta; suyu yudum yudum içmek. Bu kürü akşamüstü 4 ila 5 saatleri arasında tüketmeniz tavsiye edilir.

DİKKAT! Herhangi bir mide rahatsızlığı ya da sağlık problemi olan kişilerin doktorlarına danışmadan tüketmeleri sakıncalıdır.
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