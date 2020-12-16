Türk mutfağının en çok kullanılan baharatlarından olan sumak, yemeklere tatlı ekşi bir tat vermektedir. Doktorlar, sumağın üst solunum yolu hastalıklarında ilaç yerine şifa olan sumak suyunun etkili olduğunu belirtiyor.

Sumak suyunun faydaları nelerdir?

Sumak suyu, kandaki insülin oranını dengelemektedir. Dolayısıyla diyabet hastalarının tüketmesi gereken besinlerdendir.

Sumak suyunun antioksidan özelliği ile solunum yolu hastalıklarında meydana gelen yüksek ateşi durdurabilir.

Haftada bir bardak içildiği takdirde sinir sisteminde deforme olmuş hücre sayısını azaltarak stres, depresyon ve yorgunluk gibi sorunların yaşanma riskini azaltmış olur.

Sindirimi düzenlemektedir. Zayıflamak için kullanılabilir.

Gıda zehirlenmesi yaşandığında sumağı kaynatıp içmek yararlıdır. Bağırsakları temizleyerek zararlı bakterileri vücuttan atmaktadır.

Gün içerisinde yarım bardak sumak suyu tüketildiği zaman hazımsızlığı ve şişkinliği önleyebilir.