Sumağın hiç duyulmamış faydaları: En zengin potasyum kaynağı! İbrahim Saraçoğlu tüyoyu verdi!

Sumağın Faydaları Nelerdir?

Özellikle hazımsızlıktan dolayı oluşan mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Ayrıca hazımsızlığın giderilmesinde de yardımcı olmaktadır.

Mide krampı ve mide gazının da yok olmasında faydası büyüktür.

Ayrıca boşaltım sisteminin iyi çalışmasını sağladığı için ishal hem de kabızlık sorununa çare olmaktadır.

Hatta bağırsak hareketlerini de desteklemektedir.

Kan şekerinin dengede kalmasını sağlıyor. Bu yüzden kan şekeri yüksek olan kişilerin düzenli olarak tükettiğinde kan şekeri dengede kalmaktadır.

Güçlü bir antioksidanlara sahip olduğu için vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasında da yardımcı olmaktadır.

Diğer bir özelliği ise kış aylarında ve mevsimsel geçişlerde sıklıkla görülen grip, nezle, soğuk algınlığı hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılmaktadır.

Ayrıca vücudun direncini artırıyor ve gelecek hastalıklara karşı da koruma sağlamaktadır.

Vücuttaki oluşan iltihabın hızlı bir şekilde geçmesinde yardımcı olmaktadır.

İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor. Hatta kalp krizi ve inme gibi riskleri de azaltmaktadır.

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına da yardımcı oluyor. Böylelikle kilo vermek isteyen kişilere de destek olmaktadır.

İyi bir idrar söktürücüdür.

Düzenli olarak sumak tüketildiğinde ise daha güzel, temiz ve ışıldayan bir cilt meydana gelmektedir.

Aynı zamanda yaşlılığın getirdiği kırışıklıkları ve etkilerini en aza indiriyor ve yaşlanmayı da geciktirmektedir.

Regl döneminde çekilen ağrıların azalmasına ve bu dönemin daha kolay geçmesine de yardımcı olmaktadır.

Anne sütünü artırıyor.

Ciddi şekilde yağ yakıyor ve kilo vermeye de yardımcı olmaktadır.

Öksürük ve boğaz ağrılarına da iyi gelmektedi

Sumak Çayı Tarifi

Kaynamış suyun içerisine toz veya tohum olan sumaktan 1 tatlı kaşığı kadar atın ve 5 dakika boyunca demlenmesi için bırakın. Daha sonra tüketin günde 1 bardak tüketilmesi yeterli olacaktır.

Sumakta potasyum var mı?

Sumak; yüksek besin değeri sağlayan sodyum açısından zengin içeriğe sahip çok güçlü bir baharattır. Özellikleri arasında: A ve C vitaminleri, magnezyum ve potasyum gibi zengin mineraller bulunmaktadır.

SUMAĞIN ZARARLARI NELER?

Her doğal bitkide olduğu gibi sumakta da yan etkiler meydana gelebilir. Bu yüzden bu bitkileri kullanmak isteyen kişiler ya tüketim miktarında dikkatli olmalı ya da tüketmeden önce hekime başvurmalı.

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Sumak bitkisi kaju ve mango meyveleri ile aynı bitki ailesinden gelir. Bu yüzden tüketilmeden önce doktora danışılması önerilir. Aksi halde alerjen durumları yaşanabilir.

Sumağı çay olarak tüketmek isteyen kişiler tüketimi yemekten sonra yapmalıdır. Aç karnına içilen sumak açlığı daha fazla arttırır. Fazla kilo alımına yol açar.

Tansiyon hastası kişiler sumak tüketiminde dikkat olmalı. Sumak tansiyonun yükselmesine yol açabilir.

Yağ parçalayıcı etkisi vardır. Bu yüzden fazla tüketiminde hızlı kilo kaybına yol açabilir.

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