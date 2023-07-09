Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi: Uyuyana kadar tüketin diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Canan Karatay bu kez güzelliğe el attı. Yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Canan Karatay gençlik hali ile gündem oldu. Günde mutlaka tüketin diyerek açıkladı! Canan Karatay yine gündemi altüst edecek! İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 0 yaş gençleştiren besini paylaştı! Konuyla ilgili olarak kritik uyarılarda bulundu. Uyuyana kadar tüketilmesini tavsiye eden Canan Karatay'ın yere göğe sığdıramadığı besinin kivi olduğu ortaya çıktı. Sizler için en az 10 yaş gençleştiren kiviye dair merak edilenleri araştırdık, hemen yapın, hemen! Peki kivinin faydaları nelerdir? Yanıtı haberin detayında...