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Kadın - Aile
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Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi: Uyuyana kadar tüketin diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

2023-07-09 12:43:29
Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi: Uyuyana kadar tüketin diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Canan Karatay bu kez güzelliğe el attı. Yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Canan Karatay gençlik hali ile gündem oldu. Günde mutlaka tüketin diyerek açıkladı! Canan Karatay yine gündemi altüst edecek! İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 0 yaş gençleştiren besini paylaştı! Konuyla ilgili olarak kritik uyarılarda bulundu. Uyuyana kadar tüketilmesini tavsiye eden Canan Karatay'ın yere göğe sığdıramadığı besinin kivi olduğu ortaya çıktı. Sizler için en az 10 yaş gençleştiren kiviye dair merak edilenleri araştırdık, hemen yapın, hemen! Peki kivinin faydaları nelerdir? Yanıtı haberin detayında...

#1
Foto - Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi: Uyuyana kadar tüketin diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Canan Karatay, bu kez sindirimi, siniri değil gençliği öne çıkarttı. 10 yaş gençleştiren kivi besinin faydalarını saydı. Canan Karatay, cilt hücrelerini, yenileyen ve dermis tabakasındaki yaşlanmayı en 10 yaşa düşüren bu besin hakkındaki çarpıcı açıklamalara yer verdi.

#2
Foto - Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi: Uyuyana kadar tüketin diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

C vitamini bakımından zengin olan kivinin adeta 10 yaş gençleştirdiğinin altını çizen Canan Karatay, sabahtan akşama kadar tüketilmesini önerdir. Karatay, kivinin hem gençleştirdiği hem de sağlıklı hücre sayısını artırdığının altını çizdi.

#3
Foto - Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi: Uyuyana kadar tüketin diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR? Doğadaki en yüksek antioksidana sahip gizemli bir besindir. Hasar almış hücrelerin hızla onarılmasını sağlar. Çin'de sıklıkla tüketilen ve diri ciltlerinin sırrı olan kivi, kana karışan lif bakımından zengindir. Lutien ve zeaksantin bakımından da zengin olan kivi, yaşlanmaya meyilli olan hücreleri anından diskalifiye ederek hücrelerin yenilenmesini sağlar. Kırışma ve sarkmaların önüne geçer.

#4
Foto - Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi: Uyuyana kadar tüketin diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Göz çevresinde oluşmaya başlayan morluk ve halkalar yeterli oranda vitamin olmadığını gösterir. Ancak düzenli tüketilen kivi bu durumu anında önler.

#5
Foto - Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi: Uyuyana kadar tüketin diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Saçlara faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız! Kivi saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Saç köklerindeki azalmış vitamin seviyesini artırır. Kan yoluyla köklere gerekli vitaminleri götürür. Köklerdeki hareketliliği sağlanmasını kan aracılığıyla yaparken kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürür.

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