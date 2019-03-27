0553 313 94 23

Sumağın faydaları nelerdir? Sumak nasıl kullanılır?

Yapılan araştırmalar neticesinde anti kanserojen bir bitki olduğu belirlenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:50
Sumağın faydaları nelerdir? Sumak nasıl kullanılır?

Türk mutfağının en çok tüketilen baharatlarından biri de hiç kuşkusuz sumaktır. Yemeklere hoş bir kokuyla birlikte ekşilik veren bu baharatı gelin daha yakından tanıyalım.

Kokusu şahane!

Sumak; İran, Afganistan, Kuzey Afrika, Akdeniz ve Güney Avrupa'da yetiştirilen hoş kokulu bir baharattır. Salata ve yemeklere ekşi bir tat veren sumağın kokusu ise şöyle tarif edilebilir; nar ekşisi ile limon karışımı mayhoş bir rayihaya sahip.

Her derde deva

Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özelliği nedeniyle sumak cilt sağlığı için son derece önemlidir. İltihaplanma, diş eti rahatsızlığı, ateş ve soğuk algınlığına iyi gelen sumak bitkisi ayrıca anti kanserojendir.

Kadınlar için çok önemli

Sumak kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Bunun yanı sıra lohusalıkta sumak tüketmenin anne sütünü arttırdığı bilinen bir gerçek.

DNA’yı koruyor

Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen sumağı diyet yapanlar da gönül rahatlığıyla tüketebilir. DNA'nın bozulmadan devam etmesini sağlayan sumağı sofralarımızdan eksik etmemekte fayda var.

Soğuk algınlığı çaylarına iyi bir alternatif

Yemeklerde, çorbalarda, salatalarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz sumağı çay olarak da tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Özellikle soğuk algınlığı sırasında ıhlamur, nane-limon çayına alternatif olarak sumak tercih edebilirsiniz.

Sumak çayı nasıl yapılır?

*1 litre su

*1 yemek kaşığı sumak baharatı

Kaynar suyun içine atılan bir yemek sumak iyice karıştırılır. Elde edilen karışım yaklaşık 10 dakika demlendikten sonra dilerseniz sıcak dilerseniz soğuk olarak tüketebilirsiniz. 

Akne tedavisinde kullanılabilir

Sumak çayını pamuk yardımıyla cildinizdeki yaralara sürebilirsiniz. Aynı şekilde düzenli olarak sivilcelerinize uygulayabilirsiniz. Sumaklı su sürdüğünüz sivilcelerin kısa bir süre içinde söndüğünü fark edeceksiniz.

Sumak macunu

Sumak, bal ve sirkeyi karıştırıp bir macun oluşturabilir, bu macunu da dolamaya sürebilirsiniz.

Yaz sıcaklarına sumaklı çözüm

Arzu ederseniz sumağı şerbet olarak tüketebilirsiniz.

*1 litre ılık su

*100 gram sumak çekirdeği

*Yarım limon

*Bal

Ilık suda demlendirdiğinizin sumağın içiresine bal ve limon ekleyerek şahane bir şerbet hazırlayabilirsiniz. Yaz sıcaklarında şerbeti buz eşliğinde ikram etmek de mümkün.

Tüm aile için şifa

Evde hazırladığınız tüm salatalara sumak serpebilir ya da salata soslarına ilave edebilirsiniz. Böylelikle çocuklarınız bile anlamadan düzenli olarak bu şifalı baharatı tüketmiş olacak.

Sumak kürü nedir?

Kilo vermek istiyorsanız sumaklı yoğurt tarifini diyet listenize eklemenizde fayda var. 1 kase yoğurdun içinde 1 tatlı kaşığı sumak ve birkaç damla limon eklerseniz harika bir ara öğün hazırlamış olursunuz. Hem hafif bir ara öğün tüketmiş hem de metabolizmanızı hızlandırmış olursunuz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yahudilerin duası, Feto’nun bedduası... Hepsi boşa gidiyor!
    1. Yahudilerin duası, Feto’nun..
    2. Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program"..
    3. Engelli derneğinden tekerlekli..
    4. AB onayladı! Araçlarda zorunlu oluyor
    5. Göztepeli futbolcular depremzede..
    6. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    7. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    8. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    9. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    10. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    11. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    12. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    13. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    14. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    15. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    16. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    17. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    18. Meral Akşener Sakarya’da
    19. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    20. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    21. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    22. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    23. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    24. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    25. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    26. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    27. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    28. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    29. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    30. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek