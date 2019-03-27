Sumağın faydaları nelerdir? Sumak nasıl kullanılır?

Türk mutfağının en çok tüketilen baharatlarından biri de hiç kuşkusuz sumaktır. Yemeklere hoş bir kokuyla birlikte ekşilik veren bu baharatı gelin daha yakından tanıyalım.

Kokusu şahane!

Sumak; İran, Afganistan, Kuzey Afrika, Akdeniz ve Güney Avrupa'da yetiştirilen hoş kokulu bir baharattır. Salata ve yemeklere ekşi bir tat veren sumağın kokusu ise şöyle tarif edilebilir; nar ekşisi ile limon karışımı mayhoş bir rayihaya sahip.

Her derde deva

Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özelliği nedeniyle sumak cilt sağlığı için son derece önemlidir. İltihaplanma, diş eti rahatsızlığı, ateş ve soğuk algınlığına iyi gelen sumak bitkisi ayrıca anti kanserojendir.

Kadınlar için çok önemli

Sumak kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Bunun yanı sıra lohusalıkta sumak tüketmenin anne sütünü arttırdığı bilinen bir gerçek.

DNA’yı koruyor

Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen sumağı diyet yapanlar da gönül rahatlığıyla tüketebilir. DNA'nın bozulmadan devam etmesini sağlayan sumağı sofralarımızdan eksik etmemekte fayda var.

Soğuk algınlığı çaylarına iyi bir alternatif

Yemeklerde, çorbalarda, salatalarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz sumağı çay olarak da tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Özellikle soğuk algınlığı sırasında ıhlamur, nane-limon çayına alternatif olarak sumak tercih edebilirsiniz.

Sumak çayı nasıl yapılır?

*1 litre su

*1 yemek kaşığı sumak baharatı

Kaynar suyun içine atılan bir yemek sumak iyice karıştırılır. Elde edilen karışım yaklaşık 10 dakika demlendikten sonra dilerseniz sıcak dilerseniz soğuk olarak tüketebilirsiniz.

Akne tedavisinde kullanılabilir

Sumak çayını pamuk yardımıyla cildinizdeki yaralara sürebilirsiniz. Aynı şekilde düzenli olarak sivilcelerinize uygulayabilirsiniz. Sumaklı su sürdüğünüz sivilcelerin kısa bir süre içinde söndüğünü fark edeceksiniz.

Sumak macunu

Sumak, bal ve sirkeyi karıştırıp bir macun oluşturabilir, bu macunu da dolamaya sürebilirsiniz.

Yaz sıcaklarına sumaklı çözüm

Arzu ederseniz sumağı şerbet olarak tüketebilirsiniz.

*1 litre ılık su

*100 gram sumak çekirdeği

*Yarım limon

*Bal

Ilık suda demlendirdiğinizin sumağın içiresine bal ve limon ekleyerek şahane bir şerbet hazırlayabilirsiniz. Yaz sıcaklarında şerbeti buz eşliğinde ikram etmek de mümkün.

Tüm aile için şifa

Evde hazırladığınız tüm salatalara sumak serpebilir ya da salata soslarına ilave edebilirsiniz. Böylelikle çocuklarınız bile anlamadan düzenli olarak bu şifalı baharatı tüketmiş olacak.

Sumak kürü nedir?

Kilo vermek istiyorsanız sumaklı yoğurt tarifini diyet listenize eklemenizde fayda var. 1 kase yoğurdun içinde 1 tatlı kaşığı sumak ve birkaç damla limon eklerseniz harika bir ara öğün hazırlamış olursunuz. Hem hafif bir ara öğün tüketmiş hem de metabolizmanızı hızlandırmış olursunuz.