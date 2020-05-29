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Aktüel

Suluova’da binler meydanda saf tuttu

Amasya’nın Suluova ilçesinde binlerce vatandaş, 74 gün sonra cuma namazı kılmanın heyecanını yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:42:35 -
Suluova’da binler meydanda saf tuttu

Amasya’nın Suluova ilçesinde binlerce vatandaş, 74 gün sonra cuma namazı kılmanın heyecanını yaşadı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Suluova’da da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza ara verilen camiler bugün cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Suluova ilçesinde de binlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında fiziksel mesafe kuralına riayet ederek cuma namazını eda etti.


Suluova halkı ile heyecanla aynı safta namazlarını eda ettiklerini ve bunun kendileri için son derece mutluluk ve heyecan verici olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "15 Temmuz Demokrasi Meydanımızda hemşehrilerimiz ile bizleri heyecanlandıran bir namaz kıldık. Hemşehrilerimiz şehrimizin dört bir yanından akın akın Demokrasi Meydanımıza geldiler. Devletimizin aldığı tedbirlere uyarsak İnşallah süreç bittiğinde omuz omuza da saf tutarız" dedi.


İstanbul’un Fethi gününde camilerin yeniden ibadete açılmasının kendilerini ilçe halkını büyük bir sevince boğduğunu ifade eden din görevlisi Hüseyin Arzu, “İnsanlar bunun özlemiyle yanıp tutuştu. Özellikle Ramazan’ın da böyle geçmesi tuz biber oldu. 29 Mayıs İstanbul’un Fethi gününde yeniden camilerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.


15 Temmuz Demokrasi Meydanında kılınan cuma namazında belirli mesafe gözetilerek saf tutan kişilerin kendilerinin getirdiği seccadelerle ibadetlerini gerçekleştirdiği görüldü.

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