Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,Sözcü’ye verdiği röportajda, Çanakkale’den bir köy evi satın aldığını söyledi. İmamoğlu, Çanakkale Savaşı sırasında Mustafa Kemal’in kaldığı bölgeden bir ev satın almak istediğini,Çanakkale ruhunu yaşamak için küçük de olsa bu evi satın aldığını ifade etti. İmamoğlu’nun küçük dediği evin aslında 7 bin 800 metrekarelik bir tarla olduğu ve “köy evi” dediği yerin de resmiyette ev olarak kayıtlı olmamakla beraber 30 metrekarelik bir ahır olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda söz konusu tarlanın, yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü’ne de oldukça hakim bir noktada olduğu tespit edildi. Tüm bunlarla birlikte İmamoğlu’nun derdinin Mustafa Kemal veya Çanakkale ruhunu yaşatmak değil, yatırım yapmak olduğu da gözler önüne serildi... Daha önce de Beylikdüzü’nde İmamoğlu İnşaat tarafından yapılan “Beykonakları” projesine dahil olmayan 3 bin metrekarelik kamu alanını projeye dahil gibi gösterip o alandan villa satan ve bu yüzden nitelikli dolandırıcılıktan yargılanmaya devam eden İmamoğlu için, “Sülün Osman” yorumları yapılmıştı.

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Sözcü eliyle ‘Mustafa Kemal’ edebiyatı

İmamoğlu’nun resmi yayın organı gibi davranan Sözcü, günlerdir CHP’li ismin röportajlarını yayınlıyor... Bugün de röportajlarına devam eden Sözcü, İmamoğlu’nun Çanakkale’den “köy evi” satın aldığını duyurdu. İmamoğlu’na evi soran Sözcü, CHP’li başkanın şu ifadelerine yer verdi:

“Çanakkale Bigalı köyünde bir belediye başkanı arkadaşımızın bir evi vardı, çok beğenmiştim. Niye beğendim? Çünkü Çanakkale Savaşı’nın kahraman komutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün evi de o köyde. Savaş süresince orada kalmış. Şu anda bir müze. Orada ben bir şey almak istedim. Çanakkale ruhunu yaşatmak istedim. Aldığımız yıkık bir köy evi, karşısında da yıkık bir ambar. Dam denilen o. İmar çıkınca tamirat yaptıracağım.”

Mustafa Kemal’in eviyle farklı yerde, köy evi değil dev tarla!

İmamoğlu’nun satın aldığı yerin yıkık bir köy evi değil, 7 bin 800 metrekarelik tarla olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda tarla içindeki “köy evi” denen yerin ise 30 metrekarelik ahır olduğu anlaşıldı. Bununla birlikte tarlanın, Mustafa Kemal’in evi ile aynı köyde olmadığı da gözler önüne serildi.

Tarlanın özellikleri şu şekilde:

Çanakkale Köprüsü’ne hakim noktada

İmamoğlu’nun satın aldığı dev tarlanın, yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü’ne hakim bir noktada olduğu da gözlerden kaçmazken, tarlaya yakın zamanda bir gökdelen dikebileceği ifade edildi.

Tarlanın köprüye olan yakınlığının görüldüğü uydu görüntüsü:

Derdi Çanakkale ruhu değil, yatırım!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, diğer partililer gibi Mustafa Kemal’in ismini kullanarak faaliyet yürütmesi şaşırtmadı... İmamoğlu her ne kadar Mustafa Kemal ile aynı noktada olduğu ve Çanakkale ruhunu yaşatmak istediği için “köy evi” aldığını iddia etse de, bölgenin Mustafa Kemal’in köyünün dışında kalması ve aldığı yerin yıkık bir ambar değil, 7 bin 800 metrekarelik tarla olması gerçeğin milli sebeplerle hiç alakası olmadığını kanıtladı. İmamoğlu aslında Mustafa Kemal veya Çanakkale’yi değil, cebini düşünerek köprüye hakim dev bir tarla satın aldı.

Tarla, Mustafa Kemal'in eviyle farklı noktalarda: