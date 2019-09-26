Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve uygulayan kişilerin memnun kaldığı sülük tedavisinin belli detay ve incelikleri mevcut. Peki ama sülük tedavisi nasıl yaptırılır? Sülük tedavisi neye iyi gelir? Hangi hastalıklar için sülük tedavisi uygulanır? İşte detaylar...

Bilinenin aksine kanı emerek değil, kanı emerken ısırık bölgesinde salgıladığı sıvı ile bölgeyi iyileştirir. Günümüzde medikal alanlarda hacemat ve sülük tedavisi gelişmiş bir şekilde kullanılmaktadır.

En az 2-3 saatlik bir açlık sonrasında sülük tedavisi gerçekleştirilmelidir. Sülük tedavisinden bir iki gün öncesinde protein içeren gıdalar yenmelidir.

Hangi hastalıklar için sülük uygulanır?

Tıp dünyasının çözemediği birçok hastalığı ortadan kaldırabilen sülük tedavisi oldukça etkili bir uygulamadır. Dikkat edilmesi gereken noktalara özen gösterildiği ve hakkıyla uygulandığı sürece en iyi sonuçları almak mümkündür.

Avuç içi, boyun, göz kapağı ve ayak tabanı gibi belli bölgelere uygulanmadığı takdirde, bir sorun çıkmayacaktır. İşini bilen ve eeğitimini almış kişilerce uygulanan sülük tedavisinin yan etkileri çok azdır.

Önemli Not: Aynı zamanda sülük çekilerek çıkarıldığında kanamanın artacağını bilmelisiniz! Bu nedenle sülüğün düşmesini beklemelisiniz.

Yüksek tansiyon ve yüksek nabız

Kalp damar tıkanıklığı

Kan dolaşımı bozukluğu

Kalp kası iltihabı

İnme

Atar ve toplardamar pıhtılaşması

Beyin ve omurilik kan damarı hastalıkları

Sinir iltihabı

Epilepsi

Sinir kökü iltihabı

Selülit

Buruşukluk ve kırışıklıklar

Cilt görünüş bozuklukları

Ameliyat yara izleri

Basur

Böbrek tembelliği

Böbrek taşı, böbrek kumu ve böbrek iltihabı

Prostat Problemleri

Çıban ve deri absesi

Ergenlik sivilcesi, cilt lekeleri

Kellik ve saç dökülmesi

Egzema ve sedef

Obezite

Gut hastalığı

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Kulak iltihabı, buna bağlı işitme kayıpları

Sinüzit

Kr.Bademcik iltihabı

Kulak çınlaması ve kireçlenmesi

Ayrılmış retina

Konjuktiva iltihabı

Göz tembelliği

Şaşılık

Göz tansiyonu

Diyabet kaynaklı görme kayıpları

Göz damarı tıkanıklığı

İltihaplı göz hastalıkları

Göz tembelliği

Sindirim sistemi ülseri

Safra kesesi iltihabı ve taşı

Kalın bağırsak ve Pankreas İltihabı

Guatr ve diyabet

Astım

Romatizma

Zatürre

Meme iltihabı

Kist

Yumurtalık iltihabı

Anemi

Sülük tedavisinin faydaları

Sülük tedavisinin hatrı sayılır derecede faydası olmasının aynı sıra, her geçen gün yeni bir yararı daha ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlar ışığında, modern tıp tarafından da kabul edilip kullanılan bu uygulama, vücuda zarar sağlayan, insan vücuduna sonradan girmiş olan sorunların dışarı atılmasına dayalıdır.

Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur

Ağrılı bölgelerdeki ağrıların azalmasına hatta bitmesine sebep olur

Hem zihinsel hem fiziksel olarak rahatlatır

Vücutta bulunan enfeksiyon ve iltihabı giderir

Kan dolaşımını hızlandırma etkisi vardır

Kireçlenmeyi büyük oranda azaltır

Beyin hücrelerini canlandırır böylelikle sinir hücrelerine iyi gelir

Alzheimer gibi akıl hastalıklarına şifaya sebep olmaktadır

Kalp krizi geçirme riskini azaltır

Ciltteki kırmızılıkları giderir

Varisi tedavi eder

Kulak çınlamasına iyi gelir

Göz hastalıklarını iyileştirir

Dişeti iltihaplarını giderir

Kan akışı ve beyin fonksiyonlarına iyi gelir

Sülük tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalar