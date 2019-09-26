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Sülük tedavisi neye iyi gelir?

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve uygulayan kişilerin memnun kaldığı sülük tedavisinin belli detay ve incelikleri mevcut. Peki ama sülük tedavisi nasıl yaptırılır? Sülük tedavisi neye iyi gelir? Hangi hastalıklar için sülük tedavisi uygulanır? İşte detaylar...

26 Eylül 2019 Perşembe 10:43
Sülük tedavisi neye iyi gelir?

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve uygulayan kişilerin memnun kaldığı sülük tedavisinin belli detay ve incelikleri mevcut. Peki ama sülük tedavisi nasıl yaptırılır? Sülük tedavisi neye iyi gelir? Hangi hastalıklar için sülük tedavisi uygulanır? İşte detaylar...

Bilinenin aksine kanı emerek değil, kanı emerken ısırık bölgesinde salgıladığı sıvı ile bölgeyi iyileştirir. Günümüzde medikal alanlarda hacemat ve sülük tedavisi gelişmiş bir şekilde kullanılmaktadır.

En az 2-3 saatlik bir açlık sonrasında sülük tedavisi gerçekleştirilmelidir. Sülük tedavisinden bir iki gün öncesinde protein içeren gıdalar yenmelidir.

Hangi hastalıklar için sülük uygulanır?

Tıp dünyasının çözemediği birçok hastalığı ortadan kaldırabilen sülük tedavisi oldukça etkili bir uygulamadır. Dikkat edilmesi gereken noktalara özen gösterildiği ve hakkıyla uygulandığı sürece en iyi sonuçları almak mümkündür.

Avuç içi, boyun, göz kapağı ve ayak tabanı gibi belli bölgelere uygulanmadığı takdirde, bir sorun çıkmayacaktır. İşini bilen ve eeğitimini almış kişilerce uygulanan sülük tedavisinin yan etkileri çok azdır.

Önemli Not: Aynı zamanda sülük çekilerek çıkarıldığında kanamanın artacağını bilmelisiniz! Bu nedenle sülüğün düşmesini beklemelisiniz.

  • Yüksek tansiyon ve yüksek nabız
  • Kalp damar tıkanıklığı
  • Kan dolaşımı bozukluğu
  • Kalp kası iltihabı
  • İnme
  • Atar ve toplardamar pıhtılaşması
  • Beyin ve omurilik kan damarı hastalıkları
  • Sinir iltihabı
  • Epilepsi
  • Sinir kökü iltihabı
  • Selülit
  • Buruşukluk ve kırışıklıklar
  • Cilt görünüş bozuklukları
  • Ameliyat yara izleri
  • Basur
  • Böbrek tembelliği
  • Böbrek taşı, böbrek kumu ve böbrek iltihabı
  • Prostat Problemleri
  • Çıban ve deri absesi
  • Ergenlik sivilcesi, cilt lekeleri
  • Kellik ve saç dökülmesi
  • Egzema ve sedef
  • Obezite
  • Gut hastalığı
  • Bağışıklık sistemi hastalıkları
  • Kulak iltihabı, buna bağlı işitme kayıpları
  • Sinüzit
  • Kr.Bademcik iltihabı
  • Kulak çınlaması ve kireçlenmesi
  • Ayrılmış retina
  • Konjuktiva iltihabı
  • Göz tembelliği
  • Şaşılık
  • Göz tansiyonu
  • Diyabet kaynaklı görme kayıpları
  • Göz damarı tıkanıklığı
  • İltihaplı göz hastalıkları
  • Göz tembelliği
  • Sindirim sistemi ülseri
  • Safra kesesi iltihabı ve taşı
  • Kalın bağırsak ve Pankreas İltihabı
  • Guatr ve diyabet
  • Astım
  • Romatizma
  • Zatürre
  • Meme iltihabı
  • Kist
  • Yumurtalık iltihabı
  • Anemi

Sülük tedavisinin faydaları

Sülük tedavisinin hatrı sayılır derecede faydası olmasının aynı sıra, her geçen gün yeni bir yararı daha ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlar ışığında, modern tıp tarafından da kabul edilip kullanılan bu uygulama, vücuda zarar sağlayan, insan vücuduna sonradan girmiş olan sorunların dışarı atılmasına dayalıdır.

  • Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur
  • Ağrılı bölgelerdeki ağrıların azalmasına hatta bitmesine sebep olur
  • Hem zihinsel hem fiziksel olarak rahatlatır
  • Vücutta bulunan enfeksiyon ve iltihabı giderir
  • Kan dolaşımını hızlandırma etkisi vardır
  • Kireçlenmeyi büyük oranda azaltır
  • Beyin hücrelerini canlandırır böylelikle sinir hücrelerine iyi gelir
  • Alzheimer gibi akıl hastalıklarına şifaya sebep olmaktadır
  • Kalp krizi geçirme riskini azaltır
  • Ciltteki kırmızılıkları giderir
  • Varisi tedavi eder
  • Kulak çınlamasına iyi gelir
  • Göz hastalıklarını iyileştirir
  • Dişeti iltihaplarını giderir
  • Kan akışı ve beyin fonksiyonlarına iyi gelir

Sülük tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalar

  1. Tedavi öncesinde ağır yemek ve içeceklerden uzak durmak gerekir.
  2. Sülük tutulmadan 1-2 saat önce yeme içme kesilmelidir. Tok karna sülük tedavisi uygulanmaz.
  3. Tedaviden 2 gün önce protein içeren yiyecekler, et, süt, yumurta gibi besinler yemeyi bırakılmalıdır.
  4. Uygulama yapılan bölge 24 saat boyunca sargıyla kapatılmalıdır.
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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:43
  1. Ağrı
  2. Sülük tedavisi neye iyi gelir?
  3. depresyonda sülük tedavisi
  4. şişmanlıkta sülük tedavisi
  5. zayıflamak için sülük tedavisi
  6. sülük tedavisi yorumları
  7. mideye sülük tedavisi
  8. yüze sülük tedavisi yaptıranlar
  9. sülük tedavisi sonrası
  10. sülük tedavisi sonrası morarma
  11. sülük tedavisi sonrası morarma nasıl geçer
  12. sülük yaptırdıktan sonra şişlik nasıl geçer
  13. sülük tedavisinden sonra hayvansal gıda
  14. sülük tedavisi öncesi yenmemesi gerekenler
  15. sülük tedavisi öncesi yenmesi gerekenler
  16. sülük tedavisi olduktan sonra ne yapılmalı
  17. sülükten sonra ne yenmez
  18. sülükten sonra et yenir mi
  19. adetliyken sülük yapılır mı
  20. emzirirken sülük yaptırılır mı
  21. hacamat ve sülük aynı anda yapılır mı
  22. evde sülük tedavisi nasıl yapılır
  23. Sülük Tedavisi Hastalıkların Tedavisinde Ne Kadar Etkilidir?
  24. Tedavi Ne Kadar Sürer?
  25. sülük tedavisi komplikasyonları
  26. sülük tedavisi sonrası kaşıntıya ne iyi gelir
  27. sülük yaptırdıktan sonra şişlik
  28. cinsellikte sülük tedavisi
  29. iktidarsızlıkta sülük tedavisi
  30. sülük tedavisi kan durmuyor
  31. sülük koparılır mı
  32. sülük nasıl çıkarılır
  33. sülük düştüyse ne yapılır
  34. aynı yere sülük takılır mı
  35. burun içi sülük yapılır mı
  36. burun için sülük yapılır mı
  37. geniz eti tedavisi için sülük
  38. geniz akıntısı için sülük
  39. Hangi hastalıklar için sülük uygulanır?
  40. Sülük tedavisinin faydaları
  41. Sülük tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalar

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