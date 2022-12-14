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Tarım Sultanhisarlı çiftçilere verimli su kullanımı anlatıldı
Tarım

Sultanhisarlı çiftçilere verimli su kullanımı anlatıldı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki çiftçilere teknik gezi düzenlenerek tarımda verimli su kullanımı anlatılarak bilgilendirmede bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 17:24:00 -
Sultanhisarlı çiftçilere verimli su kullanımı anlatıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sultanhisarlı çiftçilere Tarımda Verimli Su Kullanımı teknik gezisi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkalığınca, Türkiye genelinde 2022 yılının ikinci altı ayından itibaren, "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde ulusal düzeyde eğitim seferberliği başlatıldı. Program dahilinde, tarımsal üretimde etkinlik ve verimliliği artırmak için modern sulama sistemlerinin kullanılmasına, yaygınlaştırılmasına, sulama alt yapısının geliştirilmesinin yanında, başlatıldı. Bu eğitimler çerçevesinde Sultanhisarlı çiftçilere teknik gezi düzenlendi. Düzenlenen gezide Söke Zirai Üretim İşletmesi’nde etkin ve verimli su kullanımı, bilişim ve uzaktan algılama ile suyu izleme, sulama desteklemeleri, toprak ve çevre koruma konularında eğitimler verildi. Eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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