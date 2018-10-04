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Sultangazi'de yumruk ve tekmeler havada uçtu!

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yumruklar konuştu.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:33
Sultangazi'de yumruk ve tekmeler havada uçtu!

İstanbu lSultangazi’de trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Farklı iki grup arasında çıkan kavga git gide büyüyerek yol üzerinde büyük bir kalabalık oluşmasına neden oldu. Kısa süreliğine ayrılan öfkeli iki grup daha sonra ellerine geçenlerle yeniden birbirlerine vurmaya başladı.

 Yoldan geçen vatandaşlar ayırmak için uğraştığı kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Kavga nedeniyle trafikte aksaklık meydana gelirken, kavgaya karışan grup vatandaşların uzun uğraşları sonrasında ayrıldı. Kavgada ağır yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, grubun ayrılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

 Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine giriyor. Yumruklaşma uzun sürerken, bir kişiye çok sayıda kişi defalarca yumruk atıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:33
  1. Kavga

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