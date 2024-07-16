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Yerel Sultangazi’de yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina zarar gördü
Yerel

Sultangazi’de yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina zarar gördü

Yeniakit Publisher
2024-07-16 09:59:00 - 2024-07-16 10:00:32

Duvarları yıkılan dairelerin içi tuğla parçaları ile dolarken, sokağı ise toz bulutu kapladı.

Olay, öğle saatlerinde Uğurmumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir bina yıkımına başlandı. Bu sırada bitişikteki bina da zarar gördü. Duvarı yıkılan 4 dairenin içi tuğla parçaları ile dolarken, eşyalar zarar gördü. Sokağın da toz bulutu kaplandığı olayda gürültüyü duyan apartman sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede önlem alarak inceleme yaptı.

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