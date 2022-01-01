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Yerel Sultangazi’de trafik kazası
Yerel

Sultangazi’de trafik kazası

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdığı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç, itfaiye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 15:48:00 -
Sultangazi’de trafik kazası

Sultangazi’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Bulvarı’ndan Habibler istikametine seyir halindeki 34 ESJ 082 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki korkulukları aşarak şarampole devrildi.

Aracın içinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdığı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza yapan araç, itfaiye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

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