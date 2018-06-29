Sultangazi'de seçim gecesi ateş açan 4 kişiye gözaltı
Habipler Meydanı'nda seçim gecesi havaya ateş açanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.29 Haziran 2018 Cuma 09:23
İstanbul Sultangazi Habipler Meydanı'nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş edilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Görüntüler titizlikle incelendi, 4 kişinin havaya ateş açtığı tespit edildi. Ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
4 kişi gözaltına alındı ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Savcı talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacaklar.
Kaynak: DHA
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