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Sultangazi'de seçim gecesi ateş açan 4 kişiye gözaltı

Habipler Meydanı'nda seçim gecesi havaya ateş açanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 Haziran 2018 Cuma 09:23
Sultangazi'de seçim gecesi ateş açan 4 kişiye gözaltı

İstanbul Sultangazi Habipler Meydanı'nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş edilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. 

Görüntüler titizlikle incelendi, 4 kişinin havaya ateş açtığı tespit edildi. Ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

4 kişi gözaltına alındı ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Savcı talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacaklar.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:23
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Sultangazi

YORUM YAZ

  • ya hak!ya hak!15 sa önce
    anarşistler şerefsiz it çapulcularhakkari muş şırnakta seçimden bir gece önce sabaha kadar mermi sıkıyor onlara yok bir şey ;hak isteyenin hakkını baş isteyenin başını alırız, meydan boş diil burdayız diyen vatan sevdalıları üç mermi sıkınca haber yapıyonuz yanlış bu ,islam cesur insanların omuzlarınd ayükselecektir !saldırılara karşı sadece meşru mdafa asla soruşturmalık konu diildir sapla saman karıştırılmasın ,kk ve hdpkk nın 24 haziran planları birer birr dökülürkenersmen işgüzarlık !hainle rrahat durarsa sorun yok ama sandığa halka demokrasiye inanmaz tehdit edrlersetereddütsüz sokağa çıkarız!
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