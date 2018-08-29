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Sultangazi'de korku dolu anlar! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:24
Sultangazi'de korku dolu anlar! Yaralılar var

Kaza, saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Osmangazi alt geçidinden Esentepe Mahallesi’ne seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çarptı. Kazada, araçta bulunan 1’i çocuk dört kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Çevredeki vatandaşlarında ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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